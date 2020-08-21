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Kiralama Seçeneği İle Her Hasta Yatağı Seçeneğine Sahip Olmak Mümkün

Kiralama seçeneği ile her türlü özelliğe sahip olan hasta yataklarına sahip olmak mümkündür. Hasta yatağı alırken yatağın özellikleri son derece önem taşımaktadır. Yataklarda dayanıklı tasarımlar, neme ve rutubete dayanan modellerin tercih edilmesi, son derece önem taşımaktadır. Sağlam olan hasta yatakları uzun süre dayanacak ve yatan hastaya emniyet sağlayacaktır. Yataklarda kaliteli ve şık tasarımlar için firmamızın tasarımlarının tercih edilmesi önerilir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ağustos 2020 Cuma 13:51
Kiralama Seçeneği İle Her Hasta Yatağı Seçeneğine Sahip Olmak Mümkün
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Hasta yataklarında emniyeti sağlayan unsurlar içerisinde, yatakların yanında bulunan koruyucu bantlar ile tekerleklerde ABS fren sisteminin olması son derece önem taşımaktadır. Yatakların kaliteli olduğu kadar, rahat ta olması önerilen unsurlar içerisindedir. Hasta yataklarının işlevsel olması, yatan hastaya konfor sunacaktır. Firmamızın imal ettiği hasta yatağı modelleri motorla çalışan ve el kumandası ile hareket ettirilebilen hasta yataklardır.

Hasta Yataklarında Kiralamanın Sunduğu Avantajlar

Hasta yatağı kiralama, her ailenin tercih edebileceği ekonomik seçenekler içerisindedir. Hasta yataklarında kaliteli ve şık modelleri, kiralanacak hasta yataklarında da görmek mümkündür. Her bütçeye uygun olan kiralık yataklarda, yatan hastayı rahat ettirecek her türlü tasarım mevcuttur. Hasta yataklarının kiralanmasında dikkat edilecek en önemli unsur, yatakların temizliği olacaktır.

Firmamız, kiralık hasta yataklarında her türlü temizlik ve bakımı yapacak firmaların başında gelmektedir. Elektrikli hasta yatağı kiralama öncesi ve sonrasında temizliği, firmamızca yapılmaktadır. Firmamız, hasta yataklarının kurulumunu, yerinde yapan ve teknik servis hizmetini de veren kuruluşlardandır. Yatakların kullanım süresi dolduğunda, firmamız tarafından iade alınacaktır. Bu sayede, satın alınan yataklar gibi evlerde atıl vaziyette yer kaplamayacaktır.

Hasta Yatağı Fiyatlarında Ekonomik Seçenekler

Hasta yatağı fiyatları, firmamızda en ekonomik seçeneklerde satışa sunulmaktadır. Kiralık hasta yatakları ve ikinci el hasta yatakları en uygun seçenekler arasındadır. Firmamızın hasta yataklarındaki ekonomik tasarımlar, uygun fiyatlarla satışa sunulan yataklardır.

Ekonomik tasarımlı modeller, yatan hastaya hareket rahatlığı sunan, pozisyon veren yataklar içerisindedir. Hasta yatağı satış ve kiralamada en kaliteli ve uygun fiyatlı modeller, firmamızda mevcuttur. Kaliteli olduğu kadar, uygun fiyat seçeneklerine de sahip olan hasta yatakları, firmamızda zengin içeriklidir.

Havalı Yatakların Sağladığı Konfor

Havalı yatak tasarımları, ileri yaş hastaları için önerilen yatak tasarımları içerisindedir. İleri yaştaki hastaların cilt problemleri, diğer yaş gruplarına nazaran çok daha fazladır. İncelemiş olan ciltleri, yataklardaki kıvrımlardan bile etkilenecek düzeydedir. Sürekli yatma zorunluluğu olan bu hastalar için önerilen, havalı hasta yataklarıdır.

Baklava ve boru tipli modellerde yer alan hasta yatakları, içlerindeki hava kanalları sayesinde kan akış hızını arttıracaktır. Cilde ferahlık veren, nefes aldıran havalı hasta yatakları, yaşlı hastalar ile sürekli yatma zorunluluğu olan hastalar için önerilen hasta yatakları içerisindedir. Firmamızın havalı hasta yatakları, kaliteli, pozisyon veren rahat hasta yataklarıdır.

Hasta Karyolasında Sağlam Modeller

Hasta karyolası alacak olanlar için önerilen sağlam yatak tasarımlarıdır. Hasta karyolalarında kaliteli tasarımlar kadar, yatan kişiye huzur veren yatakların da tercih edilmesi önerilir. Hastaların, iyileşme sürecine olumlu yönde katkı sunan hasta yataklarının tercih edilmesi önem taşır. Görsel açıdan şık görünen hasta yatakları, yatan kişiye huzur ve rahatlama hissi verecektir. Bu sayede, stresli olan hastalık sürecinin kolay atlatılmasına vesile olacaktır.

Firmamızın hasta karyolaları, herkesin beğenisine uygun zengin içeriklidir. Teknik servis ve kurulum hizmeti, firmamızın tercih edilme nedenlerinin başında gelmektedir. Türkiye’nin her tarafına hasta yatağı satış ve kiralama hizmeti veren kuruluşumuz, alanında tecrübeli firmalar arasındadır. Rahat kumanda edilebilme ve ortopedik yatakları ile firmamız hasta yataklarının tercih edilmesi önerilir.

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