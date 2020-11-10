Kiptaş’tan Beylikdüzü’nde Kentsel Dönüşüm Hamlesi

Beylikdüzü Belediyesi ile ortak yapılacak çalışmada, yedi bloktan oluşan 260 bağımsız birimin yenilenmesi planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, Beylikdüzü’nde yaklaşık iki bin kişinin oturduğu Gürpınar Siteler bölgesinde kentsel dönüşümü başlatıyor. KİPTAŞ ile Beylikdüzü Belediyesi’nin 11 Kasım’da imzalayacağı protokolle bölgede afet odaklı dönüşüm için ilk adım atılacak.

15 BİN KİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ BEKLİYOR

Kooperatif zamanında eski usul inşaat teknikleriyle ve yönetmelikler göz ardı edilerek yapılan Gürpınar Siteler bölgesindeki binalar, yıllar içinde köhneleşerek insan sağlığını tehdit eder hale geldi. Yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı binalarda bulunun niteliksiz malzemeler ve deniz kumu, bölge halkının korkularını artırdı. Halk uzun süre boyunca siyasi aktörler ve kamu yönetiminden destek bekledi.

ÇÖZÜM ARAYIŞI 2016’DA BAŞLADI

Beylikdüzü Belediyesi, 2016’da bölgede kentsel dönüşüm için çözüm arayışına girdi. Talep edilen plan değişikliği, İBB Meclisi’ne gelmesine rağmen bir türlü sonuçlandırılamadı. O dönemde Beylikdüzü Belediye Başkanı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi’nde bu konuyla ilgili ısrarla çözüm arasa da afet odaklı dönüşüm için uzlaşı sağlanamadı ve sorun masada kaldı. 21 Haziran 2018’de Beylikdüzü Belediyesi, zorlu süreçlerin ardından plan değişikliğini yürürlüğe koydu. 1 Ağustos 2018’de Gürpınar’da kentsel dönüşüm için ön hazırlıklar başladı. Sürecin önündeki engeller yoğun girişimler sonucunda birer birer aşıldı.

VATANDAŞLAR, BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ’NE BAŞVURDU

İstanbul’da son bir yılda gerçekleşen depremler sonrasında yapılan incelemelerde, bölgedeki binalarda ciddi oranda deformasyon tespit edildi. Plan değişikliğinden sonra, geçen iki yıl boyunca, Gürpınar Siteler Bölgesi’nde depreme dayanıksız bloklarda yaşayan vatandaşlar, kentsel dönüşüm için Beylikdüzü Belediyesi’ne müracaat etti. Beylikdüzü Belediyesi de hazırladığı kentsel dönüşüm planı çerçevesinde KİPTAŞ ile iletişime geçti.

260 BAĞIMSIZ BİRİM YENİLECEK

Beylikdüzü Belediyesi ve KİPTAŞ arasında yapılacak protokol gereği, ilk olarak bölgede uzlaşma ofisi açılarak, Beylikdüzü Belediyesi ile hak sahipleri arasında görüşmeler yapılacak. Görüşmeler sonrasında hak sahipleri arasında üçte iki çoğunluk sağlandıktan sonra KİPTAŞ, hak sahipleri ile sözleşme imzalayacak. KİPTAŞ’ın hedefleri arasında; sözleşmenin kısa sürede tamamlanması, riskli yapıda oturan vatandaşların hızlıca tahliye edilmesi ve proje ile ilgili tüm süreçlerin tamamlanmasıyla temel atılması yer alıyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları, protokol gereği yaklaşık bin kişinin yaşadığı yedi bloktaki 260 bağımsız birimde gerçekleştirilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)