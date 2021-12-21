KİPTAŞ Hem Kentsel Dönüşüm Yapıyor Hem De Ev Sahibi

KİPTAŞ İstanbul’un en büyük problemleri arasında bulunan, deprem ve dar gelirli ailelere uygun konut stoğu sorununu çözmek için kolları sıvadı. KİPTAŞ önce Güngören’de yerinde dönüşüm için start verecek ardından dar gelirli aileler için ürettiği Silivri 4.Etap konutlarının hak sahiplerini belirleyecek.

KİPTAŞ Güngören’de 2017’de riskli yapı ilan edilerek yıkılan 136 konutluk Doğakent sitesi sakinlerinin konut sorununu çözdü. 5 yıldır yerinde dönüşüm kapsamında hiçbir firma ile anlaşamayan site sakinleri KİPTAŞ ile anlaştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla Güngören’de yapılacak yerinde dönüşüm projesinin temeli 22 Aralık’ta (yarın) atılacak.

Riskli yapılarının dönüşmesini uzun zamandır bekleyen Doğakent sitesi hak sahipleri; güvenli, depreme dayanıklı, sosyal tesisleri, donatı alanları ve kapalı otoparkı olan yeni evlerine kavuşacak. KİPTAŞ’ın yeni projesi 150 konut 14 ticari birim olmak üzere toplam 164 bağımsız birimden oluşacak. 136 konut hak sahiplerine verilirken, geri kalan konutlar aynı projenin finansmanı için kullanılacak.

Bu sayede KİPTAŞ yeni yönetimi, 22 Aralık’ta, üçüncü ‘yerinde dönüşüm’ projesinin temelini Güngören’de atacak. KİPTAŞ yeni yönetimi, ‘yerinde dönüşüm’ projesinin ilk ikisini Eyüpsultan ve Bağcılar ilçesinde yaptı. Yeni yönetim toplamda 8 proje geliştirdi. Bunların 4 tanesi sosyal konut, bir tanesi kaynak geliştirme, 3 tanesi de yerinde dönüşüm oldu.

SİLİVRİ 4.ETAP PROJESİNE 40 BİN KİŞİ BAŞVURDU

KİPTAŞ’ın dar ve orta gelirli ailelere yönelik ürettiği sosyal konut projelerinden Silivri 4.Etap konutları hak sahiplerini buluyor. KİPTAŞ’ın 2020 yılında temelini attığı ve bin 446 bağımsız birimden oluşan Silivri 4.Etap konutlarının hak sahipleri kura ile belirlenecek. Noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak. Çekilişler 25 Aralık saat 12’de Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek.

KİPTAŞ Silivri projesi 3 haftalık ön başvuru süresi sonunda 40 bin 392 başvuru olarak ilçede en yüksek başvuru rakamı ile rekor kırdı.

KONUTLAR TAMAMLANMA AŞAMASINDA

Silivri 4.Etap Konutları 32 bloktan oluşuyor. Projede her biri kapanmaz balkona sahip 474 adet 2+1 açık mutfak, 702 adet 2+1 kapalı mutfak, 220 adet 3+1 olmak üzere toplam bin 394 konut bulunuyor. Aynı zamanda cadde üstü 50 dükkan ve bir tane de kreş bulunuyor.

PROJE ULUSLARARASI TASARIM ÖDÜLÜ ALDI

International Design Awards (Uluslararası Tasarım Ödülleri) 2020 kapsamında ‘mimari’ kategorisinde Türkiye’den ödül alan tek proje KİPTAŞ Silivri 4.Etap Konutları oldu.

Projede sosyal donatı alanları yeşil alanlarla birleşerek mahalle dokusu güçlendirildi. Arazide eğimin en az olduğu yere peyzaj yapılarak projeyi besleyen yeşil bir vadiye dönüştürüldü.