KİPTAŞ 7. GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 24 ARALIK’TA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ tarafından düzenlenen “Halka Açık 7. Gayrimenkul Müzayedesi”, 24 Aralık Cuma günü saat 14.00’te başlayacak. KİPTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenecek müzayedenin birinci oturumunda Locamahal Veliefendi Konutları’ndaki 2 konut satışa sunulacak.

KİPTAŞ portföyünde bulunan Bahçeşehir Vaditepe 1. Etap’ta 7, Bahçeşehir Vaditepe Gölevleri’nde 4, Referans Başakşehir Vadi’de 5, Zeytinburnu Sahilpark Evleri’nde 16, Locamahal Veliefendi Konutları’nda bulunan 5 dükkan da satışa sunulacak. Bunun yanı sıra; Silivri 4. Etap Konutları’ndaki 27 dükkan ile KİPTAŞ İzmit Çınar Evler’deki 5 dükkan da olmak üzere toplam 64 ticari birim yatırımcılara sunulacak.

Katılımcılar, www.kiptas.istanbul internet sitesi üzerinden de canlı yayınlanacak açık artırmaya, dünyanın her yerinden online olarak teklif verebilecek.

MÜZAYEDE GELİRİ KENTSEL DÖNÜŞÜME

KİPTAŞ, 2019 yılından bu yana 7.’si gerçekleşen müzayededen elde edeceği geliri “Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konut Projeleri” için kaynak olarak kullanılacak.

Müzayede kapsamında satışa çıkacak ticari birimlerin fiyatı 192 bin 838 TL (KDV hariç) ile 6 milyon 164 bin (KDV hariç) arasında değişirken, konut fiyatları 741 bin 542 lira (KDV dahil) ve 760 bin 833 lira (KDV dahil) olarak satışa çıkacak. KİPTAŞ 7. Gayrimenkul Müzayedesi’nde satışa sunulacak gayrimenkullerle ilgili tüm bilgilere www.kiptas.istanbul adresinden ulaşmak mümkün.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)