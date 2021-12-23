banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 4
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,792.68
ALTIN
655.97
DOLAR
11.01
STERLİN
14.84
EURO
12.50
2021 Yılı Her Konuda Halkı Üzdü
Son Dakika
2021 Yılı Her Konuda Halkı...
Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç.Dr.Mehmet Toptaş’a Emanet
Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi...
İmamoğlu’ndan ‘din istismarı’ uyarısı: Din istismarı, dünya barışına engel
İmamoğlu’ndan ‘din istismarı’ uyarısı: Din...
Beyin Cerrahı Op.Dr.Engin Çiftçi:Sağlıklı Bir Beyin İçin Kitap Okuyun
Son Dakika
Beyin Cerrahı Op.Dr.Engin Çiftçi:Sağlıklı Bir...

KİPTAŞ 7. GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 24 ARALIK’TA

KİPTAŞ, İstanbul ve İzmit’te muhtelif bölgelerde bulunan 64 dükkan ve 2 konutu “7. Gayrimenkul Müzayedesi’nde açık artırma yöntemi ile satışa sunuyor. Müzayede, 24 Aralık saat 14.00’te KİPTAŞ Genel Müdürlüğü’nde Konferans Salonu’nda yapılacak. KİPTAŞ internet sitesi üzerinden de yayınlanacak açık artırmaya, dünyanın her yerinden teklif verilebilecek. KİPTAŞ, müzayededen elde edeceği geliri “Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konut Projeleri” için kaynak olarak kullanacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Aralık 2021 Perşembe 11:31
KİPTAŞ 7. GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 24 ARALIK’TA
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ tarafından düzenlenen “Halka Açık 7. Gayrimenkul Müzayedesi”, 24 Aralık Cuma günü saat 14.00’te başlayacak. KİPTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenecek müzayedenin birinci oturumunda Locamahal Veliefendi Konutları’ndaki 2 konut satışa sunulacak. 

KİPTAŞ portföyünde bulunan Bahçeşehir Vaditepe 1. Etap’ta 7, Bahçeşehir Vaditepe Gölevleri’nde 4, Referans Başakşehir Vadi’de 5, Zeytinburnu Sahilpark Evleri’nde 16, Locamahal Veliefendi Konutları’nda bulunan 5 dükkan da satışa sunulacak. Bunun yanı sıra; Silivri 4. Etap Konutları’ndaki 27 dükkan ile KİPTAŞ İzmit Çınar Evler’deki 5 dükkan da olmak üzere toplam 64 ticari birim yatırımcılara sunulacak. 

Katılımcılar, www.kiptas.istanbul internet sitesi üzerinden de canlı yayınlanacak açık artırmaya, dünyanın her yerinden online olarak teklif verebilecek.

 

MÜZAYEDE GELİRİ KENTSEL DÖNÜŞÜME

KİPTAŞ, 2019 yılından bu yana 7.’si gerçekleşen müzayededen elde edeceği geliri “Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konut Projeleri” için kaynak olarak kullanılacak.

Müzayede kapsamında satışa çıkacak ticari birimlerin fiyatı 192 bin 838 TL (KDV hariç) ile 6 milyon 164 bin (KDV hariç) arasında değişirken, konut fiyatları 741 bin 542 lira (KDV dahil) ve 760 bin 833 lira (KDV dahil) olarak satışa çıkacak. KİPTAŞ 7. Gayrimenkul Müzayedesi’nde satışa sunulacak gayrimenkullerle ilgili tüm bilgilere www.kiptas.istanbul adresinden ulaşmak mümkün.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul’da Kars – Ardahan – Iğdır rüzgarı
İstanbul’da Kars – Ardahan – Iğdır rüzgarı
İstanbul’da Kars – Ardahan – Iğdır rüzgarı
İstanbul’da Kars – Ardahan – Iğdır rüzgarı
2021 Yılı Her Konuda Halkı Üzdü
2021 Yılı Her Konuda Halkı Üzdü
Cumhuriyet Tarihimizin Kutublarından: Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç, Vefatının 60. Yılında ZKS’de Anıldı
Cumhuriyet Tarihimizin Kutublarından: Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç, Vefatının 60. Yılında ZKS’de Anıldı
Romanlar Artık Daha Örgütlü
Romanlar Artık Daha Örgütlü

banner186

banner189

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169