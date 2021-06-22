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Kiptaş 5. Gayrimenkul Müzayedesi 23 Haziran'da  

KİPTAŞ, İstanbul’da muhtelif bölgelerde bulunan 26 dükkan ve 6 arsa ile İGDAŞ’a ait taşınmazları “5. Gayrimenkul Müzayedesi”nde açık artırma yöntemi ile satışa sunuyor. Müzayede 23 Haziran saat 11.00’de KİPTAŞ Genel Müdürlüğü’nde Konferans Salonu’nda yapılacak. Katılımcılar ayrıca, KİPTAŞ internet sitesi üzerinden de canlı yayınlanacak açık artırmaya teklif verebilecek.  

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Haziran 2021 Salı 10:08
Kiptaş 5. Gayrimenkul Müzayedesi 23 Haziran'da  
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KİPTAŞ, tarafından düzenlenen halka açık 5. Gayrimenkul Müzayedesi, 23 Haziran Çarşamba günü saat 11.00’de KİPTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda başlayacak. 2019 yılının Ekim ve Aralık aylarında, 2020 yılının ise Mart ve Ekim aylarında toplam dört kez halka açık müzayede gerçekleştiren KİPTAŞ, “5. Gayrimenkul Müzayedesi” kapsamında bu kez kendi bünyesindeki 26 dükkan ve 6 arsanın yanı sıra İGDAŞ’a ait Merter Eski Hizmet Binası ve Ünalan İkmal Sahası Arsasını yatırımcılarla buluşturmayı amaçlıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

KİPTAŞ’A AİT 26 DÜKKAN 6 ARSA İLE İGDAŞ GAYRİMENKULLERİ

Müzayedenin saat 11.00’de gerçekleşecek birinci oturumda İGDAŞ’a ait “Merter Eski Hizmet Binası” ve “Ünalan İkmal Sahası Arsası” satışa çıkarılacak. Aynı gün saat 13.00’de başlayacak 2. oturumda ise KİPTAŞ portföyünde bulunan Bahçeşehir Vaditepe 1. Etap’ta 11 ticari birim, Bahçeşehir Vaditepe Gölevleri’nde 5 ticari birim, Referans Başakşehir Vadi’de 8 ticari birim, Hadımköy 2. Etap’ta 1 ticari birim, Zeytinburnu Sahilpark’ta 1 ticari birim olmak üzere toplam 26 ticari birim ile Başakşehir’de 5, Silivri’de 1 olmak üzere 6 arsa yatırımcılara sunulacak.

Katılımcılar ayrıca www.kiptas.istanbul internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak açık artırmaya dünyanın her yerinden online olarak teklif verebilecek.

MÜZAYEDE GELİRİ KENTSEL DÖNÜŞÜME

Diğer müzayedelerde olduğu gibi KİPTAŞ, 5. Gayrimenkul Müzayedesi’nden elde edeceği geliri “Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konut Projeleri” için kaynak olarak kullanılacak.

Müzayede kapsamında satışa çıkacak arsaların fiyatı; 28 Bin 550 lira (KDV dahil) ile 645 milyon 383 bin 584 lira (KDV dahil), ticari birimlerin fiyatı ise 206 bin 500 lira (KDV dahil) ile 173 milyon 666 bin 420 lira arasında (KDV dahil) değişiyor. Müzayede ile ilgili tüm bilgilere www.kiptas.istanbul adresinden ulaşmak mümkün.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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