Kimpur Ar-Ge’den dünyaya sürdürülebilir geri dönüşüm örneği

Türkiye’nin yüzde yüz yerli sermayeli poliüretan üreticisi Kimpur, sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Terlik imalatında kullanılan polyester poliolün yaklaşık %20’sini PET atıklardan, yaklaşık %17’sini ise biyo bazlı hammaddelerden elde etmeyi başaran kimya sanayi şirketi, sektöründeki doğa dostu ürün gamlarının en güzel örneklerinden birini geliştirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyor. 20 Eylül’de İtalya’da düzenlenecek SIMAC TANNING TECH Fuarı’nda lansmanı yapılacak olan yeni ürün, PET atıklardan elde edilen ilk elastik yapıya sahip terlik üretimine olanak sağlaması ile sektöre öncülük edecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2021 verilerine göre, toplanarak geri dönüşümde kullanılan 1 ton plastikle, 41 kilogram sera gazı salımı önleniyor, hammaddeden %66, enerjiden ise 5 bin 774 kilovat ile yüzde 80 tasarruf sağlanıyor. Doğa koruma ve sürdürülebilirlik adına bu önemli verilerden yola çıkan, poliüretan sistem evleri içerisinde en büyük ihracatçılardan olan Kimpur, terlik üretiminde endüstriyel denemeleri yapılan projesiyle PET şişe atıklarından polyester poliol sentezleyerek mevcut standart sistemlere kıyasla fiziksel ve mekanik özelliklerinden ödün vermeyen nihai bir ürün elde etti. 2021 yılında İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen 10. Ar-Ge Proje Pazarı’nda ödüllendirilen ‘PET Şişe Atıklarından Polyester Poliol Sentezi ve Poliüretan Sistemlerde Ticari Olarak Kullanımı’ projesini hayata geçiren Kimpur, bu sayede sürdürülebilir ve geri dönüşüm odaklı olan ürünün imalatı için öncü adım atmış oldu.

“Verimliliğe ve tasarrufa önemli katkıda bulunan Ar-Ge çalışmalarımıza devam ediyoruz”

2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen Kimpur Ar-Ge Merkezi ile çevreye ve topluma faydalı projeler yaratmak için sıra dışı çözümler sunarak sektöre öncülük etmekten gurur duyduklarını belirten Kimpur Ar-Ge Direktörü Dr. Yener Rakıcıoğlu şunları söyledi: “Türkiye’nin yüzde yüz yerli poliüretan üreticisi olarak, ürünlerimizin yaşam döngüsünde verimliliğe ve tasarrufa önemli katkıda bulunan Ar-Ge çalışmalarımıza devam ediyoruz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası bir anlaşma olan Montreal Protokolü’ne uygun olarak, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) teşvikiyle yaptığımız yatırımlarla, ozon tabakasına zarar veren şişirici gazları ürünlerimizden tamamen çıkartıp daha doğa dostu şişirici gazlar kullanıyoruz. Biyobazlı projeler üzerinde çalışmalara devam ediyoruz. 2021 yılında ayakkabı ürün grubumuzda ve sandviç panel üretiminde kullanılan rigid köpük sistemleri ürün grubumuzda biyobazlı hammadde kullanımına başladık. Bu yıl da PET şişe atıklarından polyester poliol sentezleyerek mevcut standart sistemlere kıyasla fiziksel ve mekanik özelliklerinden ödün vermeyen ve maliyet avantajı sağlayan nihai bir ürün elde etmeyi başardık. Elde ettiğimiz ürünün elastik yapıya sahip olması ile sektörde bir ilke imza atıyoruz ve bu ürünle sektörümüzde öncü bir adım atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Doğa dostu ürünümüzün lansmanını 20 Eylül’de İtalya’da gerçekleştirilecek SIMAC TANNING TECH Fuarı’nda yapacağız. Yatırımlarımızla sanayi ve ekonominin sürdürülebilir dönüşümüne katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Geri dönüşüm tesisinin kapasitesi 5000 ton

Düzce’deki 2. üretim tesisinde devreye alacağı PET atıklara yönelik 5000 ton kapasiteli geri dönüşüm tesisinde doğa dostu ürününün ticari olarak kullanımını önemli derecede arttırmayı hedefleyen Kimpur, sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında Düzce’deki yeni üretim tesisinde geri dönüşüme odaklanıyor ve bu yatırımla toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 55’inin karşılamasının yanı sıra yılda yaklaşık 679 ton karbondioksit salınımını azaltmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı misyon alan projelerine yenisini eklemeye devam eden Kimpur, sürdürülebilirlik raporuna göre 2021 yılında enerjide %7,06 oranında tasarruf sağladı. Sanayiden ihracata, finansmana erişimden ekonominin işleyişine kadar hemen her şeyi etkileme potansiyeli olan AB Yeşil Mutabakatı’nın sanayi üretimindeki gereken dönüşümleri için de önemli bir adım atan şirket, Gebze’deki fabrika binasına kurduğu güneş enerjisi santraliyle üretim için gereken enerjinin yaklaşık yüzde 20’sini temiz enerjiden elde edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )