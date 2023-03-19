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Kılıçdaroğlu Tahir Elçî'nin Eşi Türkan Elçi'ye Rozet Taktı

CHP GENEL BAŞKANI VE CUMHURBAŞKANI ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU, AVUKAT TÜRKAN ELÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Mart 2023 Pazar 14:14
Kılıçdaroğlu Tahir Elçî'nin Eşi Türkan Elçi'ye Rozet Taktı
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.

CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılan Türkan Elçi’ye parti rozeti taktı.

Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargucı da hazır bulundu.

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