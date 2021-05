Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na İnandığın Yolda Yürü Soruşturmalar Vız Gelir Tırıs Gider

Ataköy-İkitelli Olimpiyat metro hattının, Bahariye ve Masko İstasyonlarının açılışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Güzel bir hattın açılışını yaptıklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, “Sayın Başkan, sizi ve ekibinizi yürekten kutluyorum. Biliyorum bunu yaptığınızda, yine diyecekler, ‘Vay elini arkaya attın; soruşturma. Vay efendim şunu yaptın; soruşturma. Vay efendim neden şu kadar gün bedava yaptın’ yine soruşturma olacak. Bunların hepsi, vız gelir tırıs gider; inandığın yolda devam et Sayın Başkan, inandığın yolda devam et. Ölçümüz nedir? Ölçümüz şudur arkadaşlar: Boğazdan aşağı haram lokma inmeyecek; bitti. Temel ölçümüz budur. Gerisinin hiçbir önemi yok” ifadelerini kullandı. “Bazen, tuhaf yol ve yöntemlerle bize engellemeye çalışan ve bizi ziyadesiyle her hafta güldüren bütün çabalara rağmen asla yılmayacağız” diyen İmamoğlu da “16 milyona hizmet etmek tutkumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. İstanbul için hep daha fazlasını, daha iyisini, daha yenisini, sizlerle beraber İstanbulluların hizmetine sunmanın peşinde olacağız. Yepyeni açılışlar ile her hafta, her ay dolu dolu açılışlarla, İstanbullara güzel müjdeler vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.