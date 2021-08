Kılıçdaroğlu: “Dileriz İslam Dünyasında Adalet Ve Huzur Kazanmış Olur”

YENİKAPI / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) organizasyonuyla Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla dün başladı. Bugünkü etkinliklere onur konuğu olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu katıldı. Başkan Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nun ev sahibi olarak yer aldığı etkinlikte, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Pir Hüseyin Güzelgül, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, STK’ların temsilcileri, İBB bürokratları ile binlerce İstanbullu yer aldı.

Ceylan Saner ile Mert Fırat’ın sunuculuğunu yaptığı program öncesinde, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu çifti, “Serçeşme’nin İzleri Sergisi”ni, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın anlatımıyla gezdi.

Etkinlik alanına geçtiklerinde coşkulu kalabalık tarafından alkışlarla karşılanan Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu çifti, Hacı Bektaş-ı Veli’nin hayatından ve deyişlerinden kesitlerin yer aldığı belgeseli izledi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: “TASAVVUFU HACI BEKTAŞ VELİ ÖĞRETTİ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasına, “Bir bilgeyi, hoşgörüyü, insanı sevmenin, doğayı sevmenin erdemini bize anlatan bir Anadolu bilgesini anıyoruz” diyerek başladı.

Aklı kullanmanın, doğruyu bulmanın, inançta derinleşmenin yolunu, tasavvufu, Hacı Bektaş Veli’nin öğrettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Hünkar’ın öğütlerinden şunları paylaştı:

“Bu topraklarda yaşayıp, anlayana çok şey söyledi. O dedi ki en büyük keramet, O dedi ki adalet her işte hakkı bilmektir. O dedi ki arifler hem aradır hem aratıcı. O dedi ki en yüce servet ilimdir. O dedi ki aslı şeytan tevazünün aslı rahmandır. O dedi ki düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu. O dedi ki çalışmadan geçinenler bizden değildir. O dedi ki alimin uykusu cahilin ibadetinden üstündür. O dedi ki kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını gör. Ve o dedi ki dili, dili rengi ne olursa olsun iyiler iyidir, iyiler her an iyidir.”

AYDINLANMANIN MEŞALESİNİ TAŞIDI

Hacı Bektaş Veli’nin çağlar ötesinden söylediklerinin bugün evrensel kurallara dönüştüğünü vurgulayan Kılıçdaraoğlu, “O elinde kılıç değil, aydınlanmanın meşalesini taşımıştır. Yaşamı boyunca hep hakkı ve adaleti savunmuştur. Toplum onun güvercin donuyla Anadolu'ya geldiğini kabullenmiştir. Çünkü o barışın, huzurun, birlikte yaşamanın öyküsü olmuştur. Kimseyi ötekileştirmemiştir. Mutasavvıf Ahmet Yesevi ocağında yetişmiş feyz almıştır. Dergahındaki hocası Lokman Perende’dir” ifadelerini kullandı.

İSLAM ÜLKELERİNDE ACI VAR, KAN VAR, GÖZYAŞI VAR

Hacı Bektaş Veli’nin, “Eğer bir yeri karanlık olarak görüyorsan bil ki perde senin gözündedir” sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Onun dergahında eğitim görenler, eğitimlerini tamamladıktan sonra Anadolu ve Rumeli coğrafyasına dağıldılar. Bugün Avrupa'nın pek çok ülkesinde onun düşünceleri toplumu aydınlatıyor. O, hep adaleti savunmuştur, devletin adaletle, liyakatle yönetilmesi gerektiğini söylemiş ve bunu dillendirmiştir. Hacı Bektaşi Veli'ye göre insan iyilikte yarışmalı, haksızlığa karşı direnmeli, adaletten sapmamalı ve hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemelidir. Hünkar böyle söylüyor. Ama bugün dünyada acı gerçekler var. Bugün dünyada, savaş alanlarının, açlık ve kıtlık yaşayan bölgelerin büyük bir bölümü İslam ülkeleri. İslam ülkelerinde acı var, kan var, gözyaşı var. Yerinden yurdundan edilen, ülkelerinden göç etmek zorunda olan Müslümanlar var. Afganistan'da yaşananlar sadece bizi değil tüm dünyayı endişelendiriyor. Demokrasi, insan hakları, eğitim sağlık, toplumsal eşitlik, adalet gibi alanlarda temel alanlarda Müslüman ülkeler gerçekten de perişanlık yaşıyor. Dileriz yaşanan acı dökülen kanlar son bulur. İslam dünyasında huzur ve adalet gelir, adalet ve huzur kazanmış olur.”

ÇALIŞKAN BAŞKAN EKREM İMAMOĞLU

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sözlerini şöyle bitirdi:

“Bize bu güzel ülkede özgür bir şekilde onurumuz ve şerefimizle yaşama hakkı imkanı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize, Allah'tan rahmet diliyor gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Ve bizi buluşturan, bir araya getiren, bu güzel çalışmayı sergileyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışkan Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da hepimizin huzurunda ona ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum.”

EKREM İMAMOĞLU: “BURADA CAN CANA, GÖNÜL GÖNÜLE OLACAĞIZ”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başkan İmamoğlu, UNESCO’nun 2021’i; Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü, Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü, Ahi Evran’ın Doğumunun 850. Yıl Dönümü başlıklarıyla tüm dünyada ilan ettiğini söyledi.

Serçeşme Meydanı’nda, İstanbul’un bu boyuttaki ilk Hünkâr Hacı Bektaş Veli Buluşması’nı gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını kaydeden İmamoğlu, “Üç gün boyunca burada can cana, gönül gönüle olacağız. O’nun temsil ettiği değerleri yeniden hatırlayacak, insan, doğa ve canlı sevgisini, farklılıkları kucaklayan hoşgörüsünü hep birlikte yad edeceğiz” dedi.

YÜZYILLAR SONRA BİLE ONUN GÖNÜL PINARINDAN BESLENİYORUZ

Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin, Horasan’dan Anadolu’ya gelmesinden bu güne 781 yıl geçtiğini hatırlatan İmamoğlu, “Tam 781 yıldır barışa, bilime, hakikate ve canlı cansız tüm varlıklara hürmet eden eşsiz inancıyla insanlığa ışık olmaya devam ediyor. Hacı Bektaş, sonsuz bir kaynaktır, bir serçeşmedir. Yüzyıllar sonra bile onun gönül pınarından besleniyoruz. Bu pınar yolunun geçtiği, suyunun değdiği, damlasının düştüğü ne varsa can veriyor” ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş Veli’nin birlik, beraberlik, kardeşlik çağrılarına insanlık olarak büyük ihtiyaç duyulduğunun altını çizen İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Bu açıdan UNESCO’nun 2021 yılını Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran’ı anma yılı kabul etmesi insanlık adına çok değerli bir adım. Hiçbir ayrımcılık yapmadan tüm insanlığa aynı nazarda bakmanın hoşgörüsünü ve erdemini taşıyan bu eşsiz mirasa bilgiyle, sevgiyle, cesaretle sahip çıkacağız.”

GENEL BAŞKANIMIZIN VERDİĞİ TALİMATLA…

İmamoğlu, Türkiye’nin neresinde ihtiyaç varsa oraya koştuklarını vurgulayarak, Tunceli’de ormanların yandığını ve bir müdahale edilmesinin beklediklerini söyledi. İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Munzur'u biliyorum. Tunceli'yi biliyorum. O güzel dağlarını biliyorum. Yapılacak tespitler üzerine, Sayın Genel Başkanım bize hangi talimatınızı verirseniz, koşa koşa Tunceli'nin her ihtiyacını gidermeye, İstanbul halkı olarak hazır. Hacı Bektaş-ı Veli buluşmasında sizinle gerçekten yan yana, can cana durmaktan ve yeniden sevgide, kardeşlikte, barışta bir olmaktan, gerçekten büyük mutluluk duyuyorum, çok ihtiyacımız var. Bize bugün, hem ülkemizde hem şehrimizde hem de dünyada o Hacı Bektaş'ın ruhu yeter, cümleleri yeter, düşüncesi yeter. Umarım doğup geldiği Horasan'dan buraya doğru olan, bütün ülkelerdeki Afganistan başta olmak üzere bütün ülkelerdeki çatışmanın, kavganın, savaşın son bulduğu günleri Hacı Bektaş'ın o doğduğu güzel topraklara yakışan günleri hep birlikte görürüz.”

İmamoğlu konuşmasını, Hacı Bektaş’ın şu dizleri ile bitirdi:

“Sevgi muhabbet kaynar, yanan ocağımızda,

Bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda.

Hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda,

Aslanlarla ceylanlar, dosttur kucağımızda…”

ARİF SAĞ SAHNE ALDI

Konuşmaların ardından Arif Sağ sahne aldı ve birbirinden güzel türkülerini seslendirdi. Festivalin bir ilk olması sebebiyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Sağ, İBB Başkanı İmamoğlu’na teşekkür etti. Sağ, şöyle devam etti:

“Bu gece için çok önemli bu gece. Ben, 1961 senesinden bugüne kadar, bu topluma bu kadar yakın, bu tavrı bu kadar ciddi anlamda bir araya getirip O’nun kültürünü İstanbul semalarında duyuran ilk Başkan olarak da sevgili Başkanımı kutluyorum. Bu şimdiden bence tarihe geçmiştir. Tarih bunu ileride anlatacak. Bir yerde kırmızı kalemle beyaz bir sayfaya yazacağız. Yazacaklar. Bizden sonra bunu anlatacaklar ve söyleyecekler. Evet bu umarım Başkanımın aklından geçiyordur. Bunu bir her yıl yapmak üzere bir karar almak lazım. Gerçi meclisten bu kararı alınabilir mi bilmiyorum ama yani bence alsınlar.”

45 SANATÇI PERFORMANS SERGİLEYECEK

Festival, bir birinden önemli 45 sanatçıya ev sahipliği yapıyor. İstanbullulara unutulmayacakları 3 gün yaşatacak sanatçılar arasında, Arif Sağ, Musa Eroğlu, Moğollar, Cengiz Özkan, Yeni Türkü, Tolga Sağ, Ender Balkır, Kardeş Türküler, Muharrem Temiz, Fuat Saka, Sadık Gürbüz, Dertli Divani, Şevval Sam, Gülcihan Koç, Ahmet Aslan, İlkay Akkaya, Mikail Aslan, Grup Abdal, Cem Adrian, Özlem Taner, Nilüfer Sarıtaş, Metin-Kemal Kahraman, Ali Rıza-Hüseyin Albayrak, Özlem Taner, İhsan Er, Tayyar Erdem, Volkan Kaplan, Cem Erdost İleri, Erkan Tekçi, Gülseven Medar, Hüseyin Korkankorkmaz, Ayfer Vardar, Gani Pekşen, Yılmaz Çelik, Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, Peyda Yurtsever, Ali Kaya Arı, Özge Çam, Cem Doğan, Mahir Kutlutürk, Hüseyin Beydilli, Yavuz Top, Özgür Polat ve Serdar Kemal bulunuyor.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Tüm İstanbulluların ücretsiz katıldığı etkinlikler kapsamında; belgesel film gösterimleri yapılıyor. Ayrıca festivale özel olarak hazırlanmış video-ışık gösterileri gerçekleştiriliyor. Alanında uzman araştırmacı ve yazarların katılımıyla paneller ve söyleşiler düzenleniyor ve çocuklar için atölye çalışmaları yapılıyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)