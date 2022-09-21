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Keşfe Hazır Rotalar

Birbirinden özel coğrafyalarında zengin bir kültüre ev sahipliği yapan Anadolu; gezginleri, içinde barındırdığı en güzel rotaları keşfe davet ediyor. Büyüleyici atmosferleri, efsanevi rivayetleri ve tarihe tanıklık eden hikayeleriyle Güney’de Gap, hemen üzerinde Doğu Anadolu ve İç Anadolu da Kapadokya turları; 4 ay taksit erteleme ve vade farksıztaksit imkanları ile birlikte Tatilbudur.com’dasizi bekliyor!

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Eylül 2022 Çarşamba 10:21
Keşfe Hazır Rotalar
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Medeniyetin beşiği ve etnik yapısındaki zenginliğiyle Adıyaman, Mardin, Urfa ve Gaziantep, bölgenin son dönemlerde özellikle öne çıkan yapısı Göbeklitepe, Harran ve Şanlıurfa, gurme durağı Hatay ve klasik Gap Turları ile Eylül-Ekim ve Kasım’a uygun en ideal rotalar Tatilbudur.com’da. Hava yolu ve kara yolu seyahat, konaklamalı ve günübirlik tatil seçenekleriyle yer alan turlar; İş Bankası, Yapıkredi ve World kartlara özel 4 ay taksit erteleme ve vade farksız 12 ye varan taksit imkanları ile gezginleri avantajlı keşif turlarına davet ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Tarihin en eski yerleşim yerlerinden biri olan, çok kültürlü etnik yapısı ile misafirlerine kucak açan Adıyaman; Helenistik ve Roma döneminden kalan eserlerin adresi. Özellikle Kış’ın sert geçmesi nedeniyle Eylül-Ekim dönemlerinde turistlerin önceliği olan destinasyon; her gün binlerce turiste ev sahipliği yapıyor ve şeyhlerin şehri yeni misafirleri için de kapılarını aralıyor.

Türkiye’nin yemek ve mutfak kültürünü zenginleştiren, ünü ülkenin sınırlarını aşan gurme tatlarıyla öne çıkan Gaziantep, Urfa ve Hatay yeni misafirleri için sofralarına bir tabak daha koyuyor. Kebabından, köftesine, künefesinden baklavasına eşsiz tatlar servis için hazırlıyor. Damaklardaenfes tat bırakan lezzetleriyle ülkenin Güney’i misafirlerini bekliyor.

Ülkemizin buz kenti olarak anılan Sarıkamış ve Kars bölgesi ise Ekim ve Kasım tarihlerinde keşfetmeyi sevenler için çokuygun. Kasım sonrasında kar ve don olaylarının artması nedeniyle Ekim ve Kasım başlarında bambaşka bir deneyim için misafirlerini bekleyen bölgede yine Erzurum, Doğubayazıt, İshakpaşa Sarayı, Van, Tunceli, Kemaliye, Divriği, Tatvan, Van Gölü ve Kuzey Mezopotamya turları da bu zamanları değerlendirmek çok kıymetli.

Anadolu’nun incisi, Türkiye’nin büyülü turizm destinasyonu, Amasya, Nevşehir, Kırşehir ve Kapadokya ise yılın her dönemi yerli ve yabancı turistler tarafındanilgi görse de aslında serinliği ve ılıman iklimiyle İlkbahar’da ve Sonbahar’da daha çoktercih ediliyor. Özellikle yürüyüş mesafelerinin uzun olması nedeniyle serin havaları keyifli bir kültür turu ile değerlendirmenin fırsatı TatilBudur Kültür Turlarından geçiyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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