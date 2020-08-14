Kendin tasarla, Türkiye’de online olarak Elmas İş gümüş tasarım atölyesi tarafından piyasaya sürülmüş olan ve sektör için oldukça kullanışlı ve ses getiren bir yeniliktir. Bu tasarlama aracı ile dilediğiniz bileklik, kolye, yüzük ve kol düğmesini kendi tarzınıza uygun şekilde tasarlama imkanı bulursunuz.

Günlük hayat ve özel hayatlarında şıklıkları ile birbirleri ile yarışan bey ve bayanlar için göz kamaştırıcı kombinler her daim oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra kombinlerinin en iyi tamamlayıcısı olan aksesuarlar da bir o kadar önemlidir onlar için. Bu sebeple sizlerde uzun yıllardır aradığınız ve çevrenize stil sahibi olduğunuzu gösterecek aksesuarları tasarlamak için kendin tasarla aracını tercih etmelisiniz.

Kendinizi ya da özel günlerde sevdiklerinizi tasarlama aracını kullanarak yapmış olduğunuz aksesuar modelleri ile mutlu edebilir ve yüzlerinde ufakta olsa bir tebessüm yaratabilirsiniz.

Kendin tasarla için yapmanız gereken ilk şey öncelikle Elmasis.com.tr sayfasına girmeli ve oradan kendin tasarla bölümünü tıklayarak tasarım yapmak istediğiniz aksesuar modelini seçmelisiniz. Sonrasında ise kontrol sizde!

Yüzük Tasarla

Yüzükler geçmişten günümüze popülerliğini kaybetmeyen ve her geçen gün modellerine bir yenisi eklenen aksesuarların başında gelmektedir. Hem özel günlerin hem de günlük hayatın en önemli aksesuarından biri olan yüzük modelleri ile sizlerde şıklığı yakalayarak göz alıcı olabilirsiniz.

Klasik, modern ve spor tarzlarda tasarlanıp üretilen şık gümüş yüzük modelleri arasından bir türlü size uyan ve sizi yansıtan tasarımları bulamazsınız. Bunun için artık üzülmenize ya da uzun uğraşlar vermenize gerek yok; çünkü artık dilediğiniz yüzükleri kendi zevkinize göre tasarlayıp hemen kullanabilmenin mükemmel bir yolu var. Kendin tasarla!

Sektör için oldukça dikkat çeken ve bir hayli eğlenceli olan Elmas İş kendin tasarlama aracı ile dilediğiniz modelde istediğiniz her yüzüğü kendiniz tasarlayabilirsiniz. Bunun için internet sayfamızda yer alan kendin tasarla ile ilgili alana girmeniz gerekmektedir. Daha sonrasında ise sayfada yer alan yüzük bölümünü seçmeli ve karşınıza çıkan 16 çeşit model arasından seçiminizi yaparak hayalinizdeki yüzüğü tasarlamaya hemen başlayabilirsiniz.

Tasarlama aracı size büyük kolaylık sağlayarak hem istediğiniz yüzük modellerine kavuşmanızı sağlarken hem de vakit tasarrufu yapmanıza olanak tanımaktadır. Bunun yanı sıra tabi ki kendi zevkinize göre tasarlanmış olan yüzükleri kullanmanın da keyfi bir başka olacaktır.

Kolye Tasarla

Kolye modelleri boyunların vazgeçilmez en şık aksesuarlarından biridir. Hem şık olmak hem de stil sahibi olduklarını kullandıkları aksesuarlar ile çevrelerine göstermek isteyen bey ve bayanlar içinde kolyelerin yeri her zaman ayrıdır.

Günlük hayat ve özel hayatlarında şıklığı elden bırakmamak adına bey ve bayanlar her daim şık ve dikkat çekici olmak isterler. Bu sebeple modaya ayak uydurmak ve kombin seçimlerini doğru yapmak onlar için oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra kombinlerin vazgeçilmez aksesuarlarından biri olan kolyelerde tercih edilen takı tasarımlarının başında gelmektedir.

Günümüzde kadınlar erkeklere nazaran aksesuar alternatifi konusunda bir hayli şanslıdırlar. Pek çok tasarım alternatifi arasından diledikleri modeli seçerek göz kamaştırıcı şıklığa sahip olurlar. Maalesef erkekler az ama öz olan aksesuarlar ile stillerini tamamlamak zorundadırlar. Bu gibi durumlarda hem kadınlar hem de erkekler için müthiş bir haberimiz var Kendin Tasarla!

Türkiye’de ve sektörde bir ilk olan ve online olarak sizlere dilediğiniz aksesuar modelini tasarlama imkanı sunan ve yalnızca Elmas İş gümüş tasarım atölyesinde bulunan kendin tasarlama aracı ile istediğiniz ve aradığınız en şık kolye modellerini kendiniz tasarlayabilirsiniz.

Tasarlama aracı sayesinde değerli ve yarı değerli taşlar ile bezenmiş ve göz kamaştıran sembollerden oluşmuş kendi kolye modelinizi özgürce tasarlayabilir ve beğeni ile kullanmaya hemen başlayabilirsiniz.

İlk olarak Elmasis.com.tr sayfasına girmeli ve orada yer alan kendin tasarla alanını tıklamalısınız. Daha sonra ise tasarım yapmak istediğiniz kolye bölümünü seçmelisiniz. Karşınıza çıkan kare, oval, yuvarlak ve kalp kolye modelleri arasından tercihinizi yaparak kolyenizi tasarlamaya hemen başlayabilirsiniz.

Bileklik Tasarla

Kadın ve erkeklerin kullanmaktan vazgeçemedikleri aksesuarlar arasında tabi ki bileklik modelleri ilk başı çekmektedir. Değerli ve yarı değerli taşlar ile bezenerek göz kamaştıran bileklikler tasarım aşamasında kullanılan sembol ve motifler ile de bir hayli dikkat çekmektedir.

Kimi zaman sizi yansıtan ve tarzınıza uygun olan bileklik modellerini piyasada arasanız da bir türlü bulamazsınız. Ya da herkeste olan standart modelleri kullanmak istemeyebilirsiniz. O zaman size çok iyi bir haberimiz var. Artık dilediğiniz bileklik modelini aramak için yorulmanıza gerek yok. Neden mi? Çünkü istediğiniz bileklikleri kendi zevkinize ve hayal gücünüze göre tasarlamak artık çok kolay!

Bunun için öncelikle Elmasis.com.tr sayfasında yer alan ve aksesuar tasarlama konusunda size yardımcı olacak olan kendin tasarla uygulaması alanına giriş yapmalısınız. Sonrasında ise karşınıza çıkan alandan bileklik bölümünü tıklayarak oval, kalp, yuvarlak ya da kare bileklik çeşitleri arasından seçiminizi yaparak tasarıma başlayabilirsiniz. Bu sayede kimsede olmayan ve sizin zevkiniz ile hazırladığınız bileklikleri büyük bir beğeni ile kullanmaya hemen başlayabilirsiniz.

Kol Düğmesi Tasarla

Beyler için şık olmak en az kadınlarda olduğu kadar önemlidir. Hem günlük hayatta hem de özel günlerde stilleri ile adlarından söz ettirmek isteyen beyler belli başlı aksesuarlar arasından seçimlerini yaparak tarzlarını ortaya koymak isterler.

Özel günlerin ya da iş hayatının vazgeçilmez kıyafetlerinden biri olan takım elbiselerde günümüz erkeklerinin vazgeçemedikleri ve giymekten memnuniyet duydukları kombinlerin başında gelmektedir. Takım elbiselerinde tabi ki vazgeçilmez aksesuarlarından biri olan şık kol düğmeleri de ilk tercih edilen aksesuar alternatiflerinin başında gelir.

Kol düğmeleri bilindiği üzere her gömlekte kullanılmamaktadır. Kullanması, takması ya da üzerinde taşıması sıradan bir düğmeye göre oldukça farklı olan ve özen isteyen kol düğmesi için ilk olarak öncelikle uygun bir gömlek tercih edilmelidir.

Erkeklerin şıklığına şıklık katan kol düğmeleri modelleri piyasada bir hayli yer almaktadır. Ancak kimi zaman arasanız da sizi yansıtan ve doğru tercih olan kol düğmesi modellerini bir türlü bulamazsınız. Bu gibi durumlarda sektöre yeni ses ve soluk getiren ve online olarak yalnızca Elmas İş’e ait olan tasarlama aracı ile dilediğiniz kol düğmesi modelini zevkinize göre kendiniz tasarlayabilirsiniz.

İnternet sayfasında yer alan kendin tasarla bölümüne girerek karşınıza çıkan sayfadan kol düğmesi alanını seçerek orada yer alan oval, yuvarlak ya da kare kol düğmesi modelleri arasından seçiminizi yaparak kol düğmenizi tasarlamaya hemen başlayabilirsiniz.