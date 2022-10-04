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Kediler Sıcak Yuvalarına Kavuştu

Maltepe Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma günü dolayısıyla ilçenin parklarına onlarca kedi evi yerleştirdi. Yaklaşan kış şartlarına uygun olarak Mavi ve EnCanDer işbirliğiyle hazırlanan kulübelerle kediler sıcak yuvalarına kavuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2022 Salı 17:12
Kediler Sıcak Yuvalarına Kavuştu
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İlçesindeki canlara yönelik çalışmalarını başarıyla sürdüren ve her sene köpek kulübesiyle kedi evi yapan Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bu yıl da sokak hayvanlarını unutmadı. Mavi ve EnCanDer işbirliğiyle hazırlanan onlarca kedi evi ilçenin parklarına yerleştirildi. Yaklaşan kış şartları düşünülerek yapılan soğuğa dayanıklı kedi evleri ve köpek kulübelerinin sayısı, ilerleyen zamanlarda malzeme teminiyle daha da arttırılacak. 

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )


 

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