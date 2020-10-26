Kediciklerin Kraliçesi Serap Akıncıoğlu: “Bizim Husumete Vaktimiz Yok Biz Muhabbet Fedaileriyiz' dedi

Gazeteci Yazar İstanbul Times Gazetesi genel yayın Yönetmeni Hüseyin Çetiner’in bir çok konuda sorduğu sorulara cevap veren Serap Akıncıoğlu Özellikle Nur cemaatinin kurucusu Üstat Bediüzaamn Said Nursi benim üstadımdır sözü dikkatlerden kaçmadı.

Akıncıoğlu “Biz Muhabbet Fedaileriyiz bizim husumete harcayacak vaktimiz yok” diyerek Üstat Bediüzzaman’ın hayranı olduğunu açıkladı.

Çetiner’in Finansörünüz Yahudiler Mi ? Neden Mini etekli bayanlarla danslı sazlı sözlü programlar yaparak islamiyete hizmet ettğinizi söylüyorsunuz?

Serap Akıncıoğlu kimdir ? Siz Adnan Oktar yapısı ile ne zaman tanıştınız ? Tamamen kendi özgür iradeniz ile mi burada kalıyorsunuz ?

Bazı anne ve babalar evlatlarının baskı,tehdit ve zorla Adnan Oktar grubuna katılmaya zorlandığını iddia ediyorlar.Siz bu İddia aiçin neler söylersiniz ?

Adnan Oktar Harun Yahya ismi ile daha önce Evrim terorisini çürüttüğünü iddia ettiği eserler yazdığı zaman Müslümanlar taragfından sahiplenip takip ediliyordu…Ancak A - 9 Tv sürecinde danslı,sazlı sözlü programlar ile yapınız neye haizmet etti acaba ?

ALLAH’ın ve Resulü’nün önermediği bir giyim kuşam tarzı ile bazı arkadaşlarınız bu şekil ile İslama hizmet ettiklerini söylüyorlardı.Siz bunun için ne düşünyorsunuz ?

Grubunuza yönelik Temmuz 2018’de Silahlı terör özgütü iddiası ile baskın yapılıp Adnan Oktar Başta olmak üzere 220 arkadaşınız tutunlanmadan önce her sene Çırağana sarayında iftar programı yapardınız. Bu programlara başında KİPPALARI olan Yahudi Hahamların yada Yahudi din adamlarının da katıldığını görüyorduk.Para kaynağınız Yahudiler mi acaba ?

Bazı kişiler İslam düşmanı unsurlar Adnan Oktar Grubuna maddi ve menevi destek oluyorlar. Buna Karşılık da İslam inancına ters olan fikir ve düşünceleri beyinlere nakşedin derler bunun için neler söylemek istersiniz ?

Yapınız ile alakalı ititrafçı olup davalardan kurtulan çok kişi var. Sizde şu an ev hapsindesiniz siz de itirafçı olup daha özgür olmayı düşündünüz mü hiç ?

Keşke hiçbir yapı ile tanışmasaydımd ediğiniz hiç oldu mu ?

Bunlara benzer bir çok soruya cevap veren Serap Akıcıoğlu ile yapılan röğoprtaj 156.000 abonesi ve 90.000.000 kez izlenmesi olan İstanbul Times Tv Özel YouTube kanalında yayınlandı.

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Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)