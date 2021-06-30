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Kayyumlu Belediye 15 Zabıta Aldı, KPSS’si En Yüksek Adaylar Elendi!

Kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi, 15 zabıta memuru almak için ilana çıktı. Fakat KPSS puanıyla ilk 15’e giren kişilerden 13’ü, mülakatta elendi. KPSS puanı daha düşük olan kişiler memurluğa layık görüldü. Konu, Meclis’te kamudaki torpil ve kayırmacılık önerisi görüşmeleri sırasında CHP’li Mahmut Tanal tarafından gündeme getirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Haziran 2021 Çarşamba 09:11
Kayyumlu Belediye 15 Zabıta Aldı, KPSS’si En Yüksek Adaylar Elendi!
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AKP ve MHP oylarıyla reddedilen İYİ Parti’nin kamudaki eş dost, akraba kayırmacılığının araştırılmasına yönelik grup önerisi üzerine partisi adına Meclis Genel Kurulu’nda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, kayırmacılığın yolsuzluk, rüşvet, torpil anlamına geldiğini söyledi.

KAYIRMACILIĞA KARŞIYSANIZ DESTEK VERİN

AKP ve MHP milletvekillerinin alışılmış şekilde ‘hayır’ oyu vermek yerine önerinin desteklenmesi yönünde parmak kaldırması gerektiğini belirten Tanal, “Eğer MHP Grubu ve Ak Parti Grubu, Türkiye'de kayırmacılığa karşıysa, rüşvete karşıysa, yolsuzluğa karşıysa, adaletsizliğe karşıysa, eşitsizliğe karşıysa hep birlikte bu önergeye parmak kaldırmak lazım, desteklemek lazım” dedi.
 

Kayırmacılığın ahlaksızlıkla eşit olduğunu kaydeden Tanal, ne dinde ne ahlakta ne pozitif hukukta ne örf ve adette benimsenmeyen söz konusu olgunun araştırılmasına karşı çıkmanın yanlışlığına vurgu yaptı. Tanal, İYİ Parti’nin önerisi aleyhine parmak kaldıran partilerin eşitsizlikten, adaletsizlikten, hukuksuzluktan, çürümeden yana olacağını ifade etti.

KAYYUMLU BELEDİYEDE KPSS PUANI EN YÜKSEK OLANLAR ELENDİ!

Kamu kurumlarındaki torpil ve kayırmacılığa somut bir örnek vermek istediğini dile getiren Tanal, kayyumla yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi’nin 15 zabıta personeli alımında, KPSS puanıyla ilk 15’e girenlerden sadece 2 kişinin mülakat engelini aşabildiğini aktardı.

Tanal, KPSS puanına göre 71’inci, 69’uncu, 65’inci, 62’inci,  61’inci, 55’İnci, 52’inci, 41’inci, 40’ıncı, 34’üncü, 30’uncu, 24’üncü, 21’inci sıradaki adayların, zabıta memuru olmaya hak kazandığını, ancak  KPSS başarı puanına göre 1’inci, 2’nci, 3’üncü, 6’ncı, 7’nci, 8’inci, 9’uncu, 10’uncu, 11’inci, 12’inci, 13’üncü, 14’üncü, 15’inci sıradaki adayların liste dışı kaldığını anlattı.

CHP VE DOSTLARI KAYIRMACILIĞI BİTİRECEK

Hiçbir yurttaşın umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini belirten Tanal, “Allah'ın izniyle, milletin vereceği destekle Cumhuriyet Halk Partisi ve dostlarıyla birlikte Türkiye'de bu kayırmacılığı, liyakatsizliği bitireceğiz, köklerinden söke söke atacağız! Onun için hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, çare Cumhuriyet Halk Partisi ve demokrasi ittifakıdır” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 30.06.2021 09:41
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