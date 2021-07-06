Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu'nda İlk TBM iniyor

Nisan 2017’de yapımına başlanan Kaynarca - Pendik - Tuzla Metrosu’nda çalışmalar fiziki ilerlemesi binde 2 aşamasındayken 2018 yılında ödenek yetersizliği nedeniyle durdurulmuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Şubat 2020’de finansman sağlanarak yeniden şantiye çalışmaları başlatılan 13 km’lik 8 istasyonlu raylı sistem, 2 bağımsız metro hattından oluşuyor. Projenin ilk etabı olan 4,90 km ve 2 istasyonlu Pendik-Kaynarca hattının, 2023 yılında açılması hedefleniyor.

Şaftları hazırlanan ve TBM kurulum tünellerinin inşaatları tamamlanan hatta, 8 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 14:00’te İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla ilk TBM için indirme töreni gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında, 2 TBM ile toplam uzunluğu 5 bin 179 metre olan 2 ayrı kazı yapılacak. 8 Temmuz’da şafta indirilecek ilk TBM, 2 bin 593 metre uzunluğunda tünel açacak. Ağustos ayında başlatılması planlanan ikinci TBM kazısı ile ise 2 bin 586 metre tüneli kazılması hedefleniyor.

Tamamlandığında saatte tek yönde 70 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak metro; Marmaray, Kadıköy - Tavşantepe Metrosu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yapımını sürdürdüğü Tavşantepe - SGH (Sabiha Gökçen Havalimanı) Metrosu ile entege olacak.

Projenin ikinci metrosu olan Kaynarca -Tuzla hattı ise, 9,10 km ve 7 istasyondan oluşacak. Bu raylı sistemin de 2024 yılından sonra açılması doğrultusunda çalışmalara devam ediliyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)