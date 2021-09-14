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Kayıp-Kaçakla Mücadeleye “Suteteskop” Desteği

İSKİ, İstanbul’daki fiziki su kayıplarını önlemek amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hedef; kayıp-kaçak oranını yüzde 15 seviyesine çekebilmek. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2021 Salı 13:46
Kayıp-Kaçakla Mücadeleye “Suteteskop” Desteği
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İSKİ, İstanbul’daki kayıp kaçak oranını düşürmek için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Türkiye genelinde kayıp-kaçak oranı ortalaması yüzde 50’lere yaklaşırken İstanbul’da 2019 yılında yüzde 22,31 olan bu oran, yapılan çalışmalarla, 2020 yılında 20,68’e geriledi. Bununla yetinmeyen İdare, yüzde 15 oranını yakalamayı hedefliyor.

Bu amaç doğrultusunda İstanbul’un her iki yakasında, sadece su kayıp-kaçağı ile mücadele etmek amacıyla Avrupa ve Asya Su Kayıpları ve Basınç Yönetimi Müdürlükleri kuran İSKİ, şimdi de SUTETESKOP Projesi ile kayıp-kaçakla mücadelede yeni bir adım daha atıyor.

Proje ile yer altındaki su kaçakları, akustik dinleme cihazı ile tespit ediliyor. Bu yöntemle daha fazla arıza, daha hızlı tespit edilerek su kayıp-kaçaklarının önüne çok daha hızlı geçiliyor.

 GÜNLÜK 40 BİN METREKÜP SU KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

SUTETESKOP ile günlük yaklaşık 10 bin metreküp fiziki su kaybının önüne geçen İSKİ, proje sonu itibari ile günlük 40 bin metreküp, yıllık ise 15 milyon metreküp fiziki su kaybının önüne geçecek.  

Bugüne kadar İstanbul genelinde 1.384 km içmesuyu hattında akustik yöntemlerle dinleme işlemi yapıldı. 426 adet sızıntı tespit edildi. Sızıntılara müdahale eden İSKİ ekipleri, yıllık bazda yaklaşık 3 milyon 750 bin metreküp su tasarrufu sağladı.

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