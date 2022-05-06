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KASSAK Başkanı Kurt, BBP Genel Başkanı Destici ile iftarda bir araya geldi

KASSAK (Karabağ Savaş Suçları Araştırma Komisyonu) Başkanı Salih Kurt, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile iftarda bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Mayıs 2022 Cuma 11:22
KASSAK Başkanı Kurt, BBP Genel Başkanı Destici ile iftarda bir araya geldi
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İstanbul Trabzon Federasyonu’nun düzenlediği iftar yemeği Trabzon Park’ta çok sayıda önemli ismin katılımı ile gerçekleşti.

İstanbul Trabzon Federasyonu Başkanı Dursun Çağlayan’ın gecede yaptığı konuşmada Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamaları için yüzbinlerce bayrak yapılarak Trabzon ve İstanbul’un ilçelerine dağıtıldığı bilgisini verdi.

Başkan Çağlayan, Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarında silah kullanılmaması konusunda ikazlarda bulundu.

PKK UZANTILARININ GAZİ MECLİSİ'NDE NE İŞLERİ VAR?

Davetliler arasında yer alan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşmasında, “PKK uzantılarının Gazi Meclisi’nde ne işleri var?” diyerek HDP’nin kapatılmasının yeterli olmayacağını, bir daha HDP’nin başka isim altında parti kurmalarının önüne geçilmesi konusunda devletin ve yargı organlarının gerekli önlemleri alması gerektiğinin altını çizdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sahneden indiği sırada KASSAK Komisyonu Başkanı Salih Kurt ile basına görüntü verirken kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

“Burada ayaküzeri ancak bu kadar olur Salih Başkanım. Fazla detaya inemiyoruz.” diyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici “birbirleriyle iletişim bilgilerini paylaştılar.

Sohbet sırasında konunun, daha önce 9 yıl AK Parti kadrolarında görev almış ve İlçe Kadın Kolları Başkanlığı yapan Leyla Çakır Aydın’dan açılması üzerine Genel Başkan Destici, “Leyla Çakır Aydın Hanım’ı bize verin, bizim kadrolarımızda görev alsın.” dedi.

Bunun üzerine KASSAK Komisyonu Başkanı Salih Kurt, Başkan Leyla Çakır Aydın’ın 15 Temmuz Federasyonu’ndan ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından görev daveti aldığını hatırlattı.

KASSAK Komisyonu Başkanı Salih Kurt, daha sonra davetlilere ev sahipliği yapan Nimet Değirmenci ve misafirleri arasında yer alan Türkiye’nin Eski Doha Büyük Elçisi Fikret Özer ile Ukrayna’nın Kharkov kenti üzerine özel bir sohbet geçekleştirdi.

Davetliler arasında bulunan Mustafa Şentürk'e “Salih Abinizi unutmayın.” diyen Başkan Salih Kurt, nezaketi için Nimet Değirmenci’ye ve daveti için Yapımcı Osman Akdağ’a teşekkür ederek programdan ayrıldı.

Kaynak: Yasemin Kurt

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