Kartvizitiniz Sizi Yansıtır Uzmanından Destek Alın

Hitap edilen kişi ve kişilere, iletişim sağlarken hatırlatıcı bir materyal olarak kullanılması için verilir. Üzerinde, firmalara yönelik logo, amblem ve unvanlar yer alır. Kurumsal kimlik özelliklerine sahip olması gerekir. Şahıslar ise daha özel tasarımlar ve kendilerini tanıcı görselleri kullanarak, dikkat çekici ve akılda kalıcı olmasını hedefler. Meslek kuruluşlarına özel tasarımlar kartvizitlerde kullanılır. Doktorlar, eczacılar ve diş hekimleri kendi mesleklerine yönelik görseller içeren, özel kartvizit tasarımlarını kullanmayı tercih etmektedirler.

Kartvizit Standart Ölçü ve Ebatları

Günümüzde tasarım ve yenilikçi yaklaşım, teknolojiyle bütünleşerek hızla gelişmekte ve tüm sektörleri etkisi altına almaktadır. Bu yaklaşım kartvizitlerin, ilk kullanımından bugüne kadar kullanılan standart ölçü, ebat ve tasarımlarına da yansımıştır. Kartvizit standart olarak 8,5cmx5,5cm olarak kullanılırken, şu anda birçok farklı ve özel ölçülerde tasarlanabilmektedir. Standart kalıplarına bağlı kalmadan, tasarımın etkisinde kalmıştır. Günümüzde istediğiniz ölçü ve ebatta, dilediğiniz tasarımda kartvizit üretilmektedir. Kartvizit market dilediğiniz ölçü ve ebatta kartvizit tasarımlarını üretiyor ve sunuyor.

Standart (Klasik) tasarım

Kare tasarım

Micro tasarım

Katlamalı tasarım

Özel tasarım ebat ve ölçüler

Beş farklı uygulama ile hizmet veren firma, kendi tasarımlarınızın da baskı ve üretimi yapıyor. Özel kartvizit tasarım çalışmaları, istediğiniz kriterlere uygun tasarlanarak üretiliyor. Kullanılan ileri teknoloji baskı makineleri ile hatasız ve eksiksiz tasarımlar, kaliteli olarak basılıyor. Özel kesim makineleri ile istediğiniz format ve tasarımdaki kartvizitlerinizin kesim işleri kusursuz olarak yapılıyor.

Kartvizit Baskı Kağıtları

Kartvizit baskıları özellikli kağıtlara yapılarak şık ve kaliteli kartvizit oluşturuluyor.

Kuşe kağıtlar, iki tarafı da pürüzsüz özellikte olmasından dolayı, çift taraflı baskı yapılma imkanı sunmaktadır. Baskı sonrası mat veya parlak selefonla kaplanarak kalıcılık sağlanır. Logo ve amblemlere, isim ve unvan kısımlarına, özel tasarımlarla lak kaplama yapılarak, dikkat çekici ve vuruculuk kazandırılır.

Pürüzlü doku özelliği taşıyan kağıtlar, tual olarak adlandırılır. Selefon kaplama, doku özelliğini kapatacağı için bu kağıtlarda tercih edilmez. Doku ve kağıt yüzeyindeki pürüzleri beyaz renk daha çok gösterdiği için genellikle beyaz rengi tercih edilir.

Amerikan Bristol ve Japon Bristol kağıtlar günümüzde nadir olarak, küçük işletmelerin tercihleri doğrultusunda kullanılmaktadır. Baskı ve kağıt kalitesi diğerlerine göre, düşük olan bu kağıtların birinin tek tarafı, diğerinin iki tarafı beyazdır.

Kurumsal çalışan firmalar sadeliği ve şık dokusundan dolayı genellikle, tual kağıt türünü tercih ederler. Inovasyon ruhuna sahip firmalar, yaratıcı tasarımlarını ve düşüncelerini en iyi sunan ve yansıtan kuşe kağıtları tercih etmektedirler. Diş hekimi kartvizit tasarımlarında, bu yaratıcı fikirlerin vurgulanması dikkat çekmekte ve özellikle buna en uygun olan kuşe kağıtlar kullanılmaktadır. Yaratıcı ve genç jenerasyona hakim diş hekimleri tual ve kuşe kağıt seçimleri yaparak, yenilikçi fikirlerin rahatlıkla uygulanmasını sağlarlar.

Kartvizit market bünyesinde, kaliteli baskı ve tasarım hizmeti sunuluyor. İstediğiniz tasarım çalışmaları özel grafik ekibi tarafından titizlikle yapılarak, tasarımlarınızın estetik dokunuşlar kazanması sağlanıyor. Görsel farklılık ve şıklık yaratan tasarım ve uygulamalarıyla istediğiniz tarz kartvizit çalışmaları size sunuluyor. Birbirinden farklı yüzlerce hazır kart seçeneği sunulan sitede, beğendiğiniz kartvizit bilgilerini doldurarak baskısını talep edebilirsiniz. Sektörlere yönelik özel kartvizit tasarım çalışmaları yapılarak ve özel olarak hazırlanmıştır. Tarzınızı yansıtacak kartvizit tasarımını kendinize uyarlayarak, baskı öncesi talep oluşturabilirsiniz. Avukat kartvizit, diş hekimi kartvizit, Yeminli mali müşavir kartvizit, eczacı kartvizit gibi her sektöre ait kartvizit örnek ve şablonları sitede hizmetinize sunuluyor.