Kartallı Çocuklar Yönetimde Söz Sahibi

Kartallı çocukların belediye yönetimine katılması ve söz sahibi olmaları amacıyla, çocuklara

yönelik belediye hizmetlerinin artırılması, çocuk odaklı programlara daha fazla yatırım

yapılması, "çocuk dostu bütçe" uygulamalarını düzenlemek ve başlatmak adına "Kartal

Belediyesi Çocuk Meclisi"ni kuran ve ilk oturumunu 23 Nisan 2020’de gerçekleştiren Kartal

Belediyesi, 2. dönem için üye başvurularını almaya başladı.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü bünyesinde 23 Nisan 2020 tarihinden, 23 Nisan 2021

tarihine kadar faaliyet gösteren ve bu kapsamda 4 birleşimin gerçekleştirildiği Kartal

Belediyesi Çocuk Meclisi’nde, 1. dönem 4 birleşimde görüşülen 17 gündem maddesi

içerisinden 47 Meclis kararı alındı ve bunlardan 23 tanesi tamamlandı.

Çocuk Meclisi’nde alınan kararlar doğrultusunda aralarında ‘Sesli Kütüphane’ Projesi’nin de

olduğu birçok önemli proje hayata geçirildi.

2. dönem için “Söz Sende, Haydi Katıl Bize!” sloganını kullanan Kreş Müdürlüğü, 6-14 yaş

aralığındaki (İlk ve ortaokul öğrencileri) öğrencilerin başvurularını 15 Ekim 2021 tarihinden

itibaren almaya başladı.

15 Kasım 2021 tarihinde sonlanacak başvurular için öğrencilerin Kartal Belediyesi Çocuk

Meclisi Üye Formunu https://bit.ly/CocukMeclisiOnKayit linki üzerinden doldurmaları

gerekiyor. Başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, detaylı bilgi için Kreş Müdürlüğü’nün

0216 28057 64/ 65-73 numaralı hattını arayabilir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)