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Kartallı Çocuklar Yönetimde Söz Sahibi

Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 2. Dönem Üye Başvuruları Başladı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2021 Salı 09:29
Kartallı Çocuklar Yönetimde Söz Sahibi
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Kartallı çocukların belediye yönetimine katılması ve söz sahibi olmaları amacıyla, çocuklara
yönelik belediye hizmetlerinin artırılması, çocuk odaklı programlara daha fazla yatırım
yapılması, &quot;çocuk dostu bütçe&quot; uygulamalarını düzenlemek ve başlatmak adına &quot;Kartal
Belediyesi Çocuk Meclisi&quot;ni kuran ve ilk oturumunu 23 Nisan 2020’de gerçekleştiren Kartal
Belediyesi, 2. dönem için üye başvurularını almaya başladı.
Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü bünyesinde 23 Nisan 2020 tarihinden, 23 Nisan 2021
tarihine kadar faaliyet gösteren ve bu kapsamda 4 birleşimin gerçekleştirildiği Kartal
Belediyesi Çocuk Meclisi’nde, 1. dönem 4 birleşimde görüşülen 17 gündem maddesi
içerisinden 47 Meclis kararı alındı ve bunlardan 23 tanesi tamamlandı.
Çocuk Meclisi’nde alınan kararlar doğrultusunda aralarında ‘Sesli Kütüphane’ Projesi’nin de
olduğu birçok önemli proje hayata geçirildi.
2. dönem için “Söz Sende, Haydi Katıl Bize!” sloganını kullanan Kreş Müdürlüğü, 6-14 yaş
aralığındaki (İlk ve ortaokul öğrencileri) öğrencilerin başvurularını 15 Ekim 2021 tarihinden
itibaren almaya başladı.
15 Kasım 2021 tarihinde sonlanacak başvurular için öğrencilerin Kartal Belediyesi Çocuk
Meclisi Üye Formunu https://bit.ly/CocukMeclisiOnKayit linki üzerinden doldurmaları
gerekiyor. Başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, detaylı bilgi için Kreş Müdürlüğü’nün
0216 28057 64/ 65-73 numaralı hattını arayabilir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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