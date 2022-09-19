Kartal’da Tavla Turnuvası Heyecanı Yaşandı

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 18 yaş üstü vatandaşların katılımına açık olan turnuvaya, 96 yarışmacı katılım sağladı. Eleme usulü ile yapılan turnuvada profesyonel tavla hakemleri görev aldı. Rekabetin ve heyecanın üst düzeyde yaşandığı etkinlik, renkli anlara sahne oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Turnuvanın açılış konuşmasını Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar gerçekleştirdi. Uçar konuşmasında “Hepiniz hoş geldiniz. Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Geçmişi bundan yaklaşık 5 bin yıl önceye dayanan bu strateji oyununun, Türk kültüründe çok büyük önem ve değere sahip olan tavlanın turnuvasını ilk kez Kartal’da düzenliyoruz.

Bu turnuva, belediye başkanımızın ‘Kartal’ı kültürün, sporun ve sanatın başkenti yapacağız’ söyleminin ne kadar doğru bir söylem olduğunun ve bu yolda nasıl sağlam adımlarla yürüdüğümüzün göstergesidir. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Hepinize başarılar diliyorum.” diyerek düşüncelerini aktardı.

Konuşmanın ardından Başkan Yardımcısı Adem Uçar açılış zarını atarak turnuvayı başlattı. Yaklaşık beş saat süren etkinliğin sonunda ilk üçe giren oyuncular para ödülüyle, ayrıca ilk dörde giren oyuncular ise tavla setiyle ödüllendirildi.

Turnuvanın birincisi Nahit Sorgüven ödülünü Okullarda Hayat Boyu Öğrenme ve Spor Kulüpleri Federasyonu İstanbul İl Başkanı Aydın Kaya’dan, ikinci Bülent Elmas Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Eğitim ve Spor Koordinatörü Murat Güneş’ten, üçüncü Erdal Şahin ise Kartal Gazeteciler Derneği Başkanı Selim Akdoğan’ın elinden aldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )