banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 7
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,983.18
ALTIN
779.41
DOLAR
13.55
STERLİN
18.16
EURO
15.12
Yarın Seçim Olsa Ekrem Başkanın Oyu % 58, ve Kar Olayı …
Son Dakika
Yarın Seçim Olsa Ekrem Başkanın...
İBB Başkanı İmamoğlu MOBESE Görüntülerini Sızdıranlardan Şikayetçi Oldu
Son Dakika
İBB Başkanı İmamoğlu MOBESE Görüntülerini...
‘Yonca’da yaprak dökümü Girik son yolculuğuna uğurlandı
‘Yonca’da yaprak dökümü Girik son...
Millet İttifak'lı (CHP)11 Büyükşehir Belediye Başkanı Ortak Bir Bildiri Metni Yayınladı
Son Dakika
Millet İttifak'lı (CHP)11 Büyükşehir Belediye...

Kartal’da Budanan Ağaç Dalları İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Oluyor

Kartal Belediyesi, soğuk ve zorlu hava koşullarının etkisini devam ettirmesiyle birlikte örnek bir sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri,  ilçede ağaç budama çalışmalarından dönüştürdüğü dalları yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ocak 2022 Cumartesi 17:16
Kartal’da Budanan Ağaç Dalları İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Oluyor
banner171

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ağaçların ömrünün uzatılması, hastalıklara karşı direncinin artırılması ve estetik görüntüsü nedeniyle budama çalışmaları yaparken, budanan dallarında değerlendirilmesini sağlıyor. Birçok noktada ağaç budama çalışması gerçekleştiren ekipler, budama çalışmasından dönüştürdükleri dalları yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kartal Belediyesi’nin yakacak yardımı sayesinde, ihtiyaç sahiplerinin ısınma sorununa da bir nebze olsun yardım eli uzatılıyor. 

“Budanan dalları israf etmiyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ettiğini vurgulayarak; “Kartal Belediyesi olarak budama çalışmalarımızdan dönüştürdüğümüz dalları israf etmeyerek, yakacak olarak ihtiyaç sahipleri ile paylaşıyoruz. Özellikle, soğuk havanın etkisini artırdığı bu günlerde ihtiyaç sahibi komşularımızın ısınma sorunuyla karşı karşıya olduklarını biliyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'a Elektrikli Otobüsler Geliyor
İstanbul'a Elektrikli Otobüsler Geliyor
İmamoğlu’nun MOBESE Görüntüleri TBMM Gündeminde
İmamoğlu’nun MOBESE Görüntüleri TBMM Gündeminde
Terör Mağduru Çocuklara İstanbul Turu
Terör Mağduru Çocuklara İstanbul Turu
Girik Son Yolculuğuna Uğurlandı
Girik Son Yolculuğuna Uğurlandı
İstanbul İtfaiyesi ‘Kardelen’ Gibi Yetişti…
İstanbul İtfaiyesi ‘Kardelen’ Gibi Yetişti…

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169