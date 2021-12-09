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Kartal’a, Metro Bağlantili Yeni̇ Bi̇si̇klet Yolu

İstanbul’da bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak amacıyla son 2.5 yılda önemli altyapı projelerine imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), WRI Türkiye ve Sağlıklı Şehirler Ortaklığı’nın (The Partnershipfor Healthy Cities-PHC) iş birliğiyle Kartal’da 1 km’lik bisiklet yolunu tamamlayarak kullanıma açtı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Aralık 2021 Perşembe 13:57
Kartal’a, Metro Bağlantili Yeni̇ Bi̇si̇klet Yolu
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“COVID-19 Salgınında Bisikletle Daha Sağlıklı İstanbul” projesi kapsamında Aralık 2020’de katılımcı bir süreçle proje çalışmalarına başlanan Kartal Bisiklet Yolu, D-100 Karayolunda sonlanacak olan 3,3 kilometrelik kesintisiz hattın ilk etabını oluşturuyor. Projenin devam edecek etabı ile Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattına bağlantı sağlanmış olacak. Çalışmanın tamamen bitirilmesiyle, bisiklet yolunun bölgedeki konut ve okul alanlarına hizmet etmesi ve Marmaray’a ulaşım bağlantısı sağlaması hedefleniyor.

SALGIN VE KRİZDE BİSİKLETİN ÖNEMİ ARTTI

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, özellikle salgın ve ekonomik kriz sürecinde; yürüme ve bisiklet kullanımının ne kadar sağlıklı ve maliyetsiz ulaşım aracı olduğunun anlaşıldığını belirterek, İstanbul Bisiklet Ana Planı’nı hazırlarken, kent genelinde güvenli ve toplu ulaşımla entegre bisiklet yolu ağının oluşturulmasını önemsediklerini söyledi.

Özellikle salgın ve ekonomik kriz sürecinde; yürüme ve bisiklet kullanımının ne kadar sağlıklı ve maliyetsiz ulaşım aracı bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Cihan, “Bisiklet yolunun güzergahını belirlerken, yakınında birçok okulun bulunması, yani okula bisiklet ile gitmeyi desteklemek için güvenli bir hat oluşturma amacı da önemli bir rol oynadı” dedi.

Projeye paydaş yönetimi ve analizler noktasında destek veren WRI Türkiye Direktörü Dr. Güneş Cansız da İBB’nin bisiklet yolu yapmayı planladığı güzergah üzerinde çalışırken halkın katılımcılığını, erişilebilirliğini ve güvenliğini ön plana aldıklarını dile getirerek, “Bu kriterleri gözeterek yaptığımız analiz ve önerileri tasarımlarında kullanmak üzere İBB’ye sunduk” dedi.

Kaynak: İstanbul Times HAber Ajansı (İTHA)

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