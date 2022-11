Kartal, Maltepe, Tuzla Ve Pendik İski’nin 641 Milyon Liralık Yatırımıyla Su Baskınlarından Kurtulacak.

İBB’nin köklü kurumu İSKİ; Kartal, Maltepe, Tuzla ve Pendik ilçelerinde sağanak sonralarında yıllardır yaşanan su baskınlarını, 641 milyon liralık alt yapı yatırımıyla sonlandıracak. İSKİ, 4 ilçede 3,5 kilometre dere ıslahı, 48 kilometre yeni atık su hattı ve 40 kilometre de yağmur suyu inşaatı gerçekleştirecek. Kartal Uğur Mumcu Mahallesi’nde başlatılan projeyi yerinde inceleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yoğun ilgi gösteren mahalle sakinlerine, çalışmalarda görev alacak bir iş makinasının paletleri üzerinden seslendi. İSKİ’nin siyaset üstü bir kurum olduğu görüşüne vurgu yapan İmamoğlu, İBB Meclisi’nde grubu bulunan partilere, “Bizim şu an İSKİ bütçemizin yüzde 60-65’i elektrik parası oldu. Yüzde 15-20’ydi. Sizden aldığımız 100 liranın, 65 lirasını elektrik kurumuna ödüyoruz. Bir de bu yatırımlar var. O bakımdan hassasiyet istiyoruz. İSKİ konusunda samimiyet istiyoruz. İSKİ konusunda, 2023’ü iyi planlamak istiyoruz. Lütfen İBB Meclisi’nde grubu olan siyasi partiler; yarın suyumuzu hep beraber temiz akıtalım, kesintisiz akıtalım. Kirli suyumuzu ya da kirli atık suyumuzu da hep beraber iyi temizleyelim. ‘Sıfır atık İstanbul’ hedefine, 2030’a; 2050’ye de ‘Dünyanın en temiz şehri İstanbul’ hedefimize hep birlikte yürüyelim” çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İSKİ; Kartal, Maltepe, Tuzla ve Pendik ilçelerinde sağanak sonralarında yaşanan su baskınlarını sonlandıracak atık su, yağmur suyu ve dere ıslahı yatırımlarını başlattı. Kartal Uğur Mumcu Mahallesi’nde başlatılan çalışmaları, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile birlikte yerinde inceleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’dan projeyle ilgili bilgi aldı. İnceleme gezisine Kartal halkı da yoğun ilgi gösterdi. İmamoğlu, projeyle ilgili değerlendirme konuşmasını, çalışmalarda görev alacak bir iş makinasının paletleri üzerine çıkarak yaptı.

“İKİSİ AK PARTİLİ, İKİSİ CHP'Lİ BELEDİYE; BİZDE AYRIM YOK”

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki çalışmaları başlatan İmamoğlu, “Uğur Mumcu'nun ismine bile hizmet etmek büyük bir onur ve gururdur” dedi. Kartal ve yakınındaki ilçelerin, alt yapı yetersizlikleri nedeniyle yağan her yağmurda çağdışı görüntülere sahne olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Yağmurda, pis suyla insanların yürür halde olması sokakta, caddede bu çağda, bize yakışmaz. İstanbul'a hiç yakışmaz. Onun için yoğun bir yatırım yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu. İSKİ’nin bölgedeki yatırımlarının Kartal, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerini kapsadığını aktaran İmamoğlu, “Bakın A, B, C, D partisi yok. Hangi ilçe, neye ihtiyacı var; her birine eşit mesafede koşan bir belediyeyiz. O bakımdan, o bakımdan, o bakımdan hiç vazgeçmeyeceğiz, geri durmayacağız. İkisi AK Partili belediye, ikisi CHP'li belediye. Bizde ayrım yok. Biz, vatandaşımızı o kadar eşit bakıyoruz ki, inanın Allah kalbimizi biliyor… Bu sadece hizmette değil… Şurada belki de o eşitliğe, en çok bize oy veren vatandaşımız sevinir. ‘Aferin’ der. ‘Biz onun için sana oy verdik’ der. Biz, iki vatandaşımıza baktığımızda, hangi partiye oy vermiş, kimin partisine üyeymiş vesaire vallahi bakmayız, billahi bakmayız. Çünkü, biz diyoruz ki; gerçekten bu şehrin adaletle, eşitlikle beraber yönetildiğinde, çözülmeyecek sorunu yok, yapılmayacak işi yok. Yeter ki öncelikli olsun. Bu bağlamda buradayız” ifadelerini kullandı.

“SUYUN PARTİSİ VE SİYASETİ OLMAZ”

İSKİ’nin siyaset üstü bir kurum olduğu görüşüne vurgu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Suyumuzu akıtıyor, suyumuzu. Bebeğimiz doğduğunda, yıkandığı suyu akıtıyor. Abdest aldığımız suyu akıtıyor. Temizlendiğimiz suyu akıtıyor. Yemeğimizi pişirdiğimiz suyu akıtıyor. Suyun partisi olmaz. Suyun siyaseti, hiç olmaz. Sadece suyumuzu akıtmıyor, akan suyumuz kirlendikten sonra, kirletildikten sonra o suyu alıyor, ayrıştırıyor... Bakın; ayrıştırılmamış, 20-30 alt yapıya dokunulmamış o alt yapıyı yapıyoruz. Bir tek biz yapmadık. Geçmişte de yapıldı. Gelecek zamanda da yapılacak. Ama şu alt yapı işini artık millete, ‘Yapıyoruz’ diye göstermememiz lazım. Şu, çağ dışı bir görüntüdür. Bugüne kalmamalıydı. Ama hep birlikte çözeceğiz. Fakat İSKİ'yi siyaset üstü tutalım. Yarın Genel Kurul’u var. Diyorlar ki, ‘Allah'ın suyu’. Tabii ki Allah'ın suyu. Tabii ki doğanın bize bahşettiği, Yaradan’ın bize bahşettiği su. Ama suyun bir yolculuğu var. 250 kilometre, Melen'den. Yani bizim şu an İSKİ bütçemizin yüzde 60-65’i elektrik parası oldu. Yüzde 15-20’ydi. Sizden aldığımız 100 liranın, 65 lirasını elektrik kurumuna ödüyoruz. Dolayısıyla bir de bu yatırımlar var. O bakımdan hassasiyet istiyoruz. İSKİ konusunda samimiyet istiyoruz. İSKİ konusunda, 2023’ü iyi planlamak istiyoruz. Lütfen İBB Meclisi’nde grubu olan siyasi partiler; yarın suyumuzu hep beraber temiz akıtalım, kesintisiz akıtalım. Kirli suyumuzu ya da kirli atık suyumuzu da hep beraber iyi temizleyelim. ‘Sıfır atık İstanbul’ hedefine, 2030’a; 2050’ye de ‘Dünyanın en temiz şehri İstanbul’ hedefimize hep birlikte yürüyelim.

YÜKSEL: “BU ÇALIŞMALAR BÜYÜKŞEHİR MARİFETİYLE İLK DEFA OLUYOR”

Geçmişte yaşanan su baskınlarından Kartal ve mahallelerinin olumsuz anlamda etkilendiğini hatırlatan Kartal Belediye Başkanı Yüksel, “25 yıllık altyapı sorununu Kartal merkezde çözdükten sonra, yine 25 yıllık devam eden mahallelerimizdeki altyapı sorunlarını çözmek için entegre çalışmalarımız devam edecek demiştik. Bu devam eden çalışmaların, bugün bilgilendirme sunumundayız. Sadece Uğur Mumcu’da da değiliz. Şu an aynı zamanda Cumhuriyet Mahallemizde, aynı zamanda Hürriyet Mahalle’mizde hem yağmur suyu kanalı çalışmalarımız hem atık suyu çalışmalarımız devam ediyor. Sel manzaralarını ortadan kaldırırken, geçtiğimiz yıllarda da Marmara Denizi'nde bir müsilajla karşılaştık, hatırlarsınız. Bu, kendi kendine doğan bir şey değildi. Dolayısıyla sadece Kartal'da değil, İstanbul'un her noktasında maalesef atık su, yağmur suyuyla beraber denize dökülüyordu ve denizi kirletmeye devam ediyorduk. Bu çalışmalar, Büyükşehir marifetiyle ilk defa oluyor. Entegre bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve uzunca bir süre de bu çalışmalar devam edecek. Kolay bir iş değil. Çok zahmetli bir iş. Bazen sizi yoruyoruz. Bazen sizi üzüyoruz uzun olduğu. Ama ilk defa görüyorsunuz bu çalışmaları. Yerin altındaki çalışma çok zahmetlidir, çok uzundur. Bazen de unutulur çalışma bittikten sonra. Ama o sel manzaralarından kurtulmak, size bu konforu yaşatmak bizlerin görevi. Ben, bütün Kartal halkı adına, bu çalışmaların talimatını veren, emeği geçen ve yerinde de inceleyip sıkı sıkı takibini yapan Büyükşehir Belediye Başkanım Ekrem İmamoğlu'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

BAŞA: “AMACIMIZ, MARMARA DENİZİ'NE KONTROLSÜZ ŞEKİLDE GİDEN ATIK SU TEHDİDİNİ ORTADAN KALDIRMAK”

Pandemi döneminde, sokağa çıkma yasaklarını fırsata çevirerek kentin alt yapısına yönelik önemli yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken İSKİ Genel Müdürü Başa; Kartal, Maltepe, Pendik ve Tuzla özelinde yaptıkları çalışmalardan örnekler verdi. “Bu projemiz kapsamında, Asya Bölgesi 12. Kısım Müteferrik Atık Su Yağmur Suyu Kanal Dere Islah İşi” kapsamında da dört ilçemizde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda; 3,5 kilometre dere ıslahı, 48 kilometre yeni atık su hattı ve 40 kilometre civarında da yağmur suyu inşaatını gerçekleştireceğiz. Dört ilçemizde yapacağımız çalışmalarla, öncelikle birleşik sistem çalışan atık su ve yağmur suyu hatlarını ayrıştırmış olacağız. Böylece amacımız, Marmara Denizi'ne kontrolsüz bir şekilde giden atık su tehdidini ortadan kaldırmak. Yine bölgede lokal olarak yaşanan kronik su baskınlarının önüne geçmiş olacağız. Ve ekonomik ömrünü tamamlamış atık su hatlarımızı yenileyerek, Asya bölgemizdeki altyapımızı da modernize etmiş olacağız. Projemizin toplam değeri, 641 milyon liradır. İSKİ olarak, yatırımcı kimliğimizi ön planda tutmaya devam ediyoruz. Yarın da Genel Kurulumuz var. Aşağı yukarı, kabaca 11 milyara yakın bir yatırım bütçesini de Meclis’imizin takdirine sunacağız. İSKİ olarak çalışmaya devam ediyoruz” bilgilerini paylaştı.

