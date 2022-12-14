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Kartal, Kar ve Buzlanmaya Karşı Hazır

Kartal Belediyesi, olumsuz hava koşullarına yönelik olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı ilçede tedbirlerini almaya başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Aralık 2022 Çarşamba 17:16
Kartal, Kar ve Buzlanmaya Karşı Hazır
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Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde özellikle Aydos, Hürriyet ve Yakacık Mahallerinde buzlanma meydana gelebilecek noktalar için hazırlıklarını tamamladı. Olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı daha hızlı müdahale edebilmek için merkezi noktalara tuz stoklamaya başladı. Meydana gelmesi muhtemel kar yağışı ve buzlanmaya karşı 24 saat nöbet tutan ekipler, olası kaza ve yaralanmalara karşı tedbirleri de had safhaya çıkardı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

İlçe genelinde 4 tane solüsyon serpen tanker, 4 tuz robotu, 2 greyder, 4 iş makinası, 5 kamyon ve 13 ekip aracı, kar ve buzlanma ile mücadele çalışmasına ayrıldı. Ekiplerin olası bir kar yağışı ve buzlanmada kapanan yollara daha hızlı müdahalesi için ilçe genelinde stoklanan 3 bin ton tuzun bir kısmı belirlenen bazı merkezi noktalara getirilerek hazır edildi. Ekipler buzlanma olması durumunda merkezi tuz depolama alanına gitmeden mahallere yakın olarak belirlenen bu noktalardan tuz alarak cadde ve sokaklara hızla müdahale edebilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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