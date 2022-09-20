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Kartal Belediyesi’nin Yeni Veterinerlik Binası Projesinde Sona Yaklaşıldı

Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik proje ve çalışmaları, sosyal belediyecilik anlayışından ayrı tutmayan Kartal Belediyesi, kente yeni ve modern bir veterinerlik binası kazandırıyor. Kartal’da yaşayan sokak hayvanlarının sorunlarına önemli ölçüde çözüm getirecek proje için geri sayım başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2022 Salı 10:06
Kartal Belediyesi’nin Yeni Veterinerlik Binası Projesinde Sona Yaklaşıldı
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Kartal Belediyesi’nin Cumhuriyet Mahallesi ve Yakacık Çarşı Mahallesi’nin kesişiminde yapımına devam ettiği Veteriner İşleri Müdürlüğü yeni hizmet binasında sona yaklaşılıyor.

Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi’ne (KİMER) gelen yoğun vatandaş talepleri sonrası Başkan Gökhan Yüksel’in talimatlarıyla başlatılan proje için belediye ekipleri özverili çalışmasını sürdürüyor.

2022 yılı Ocak ayında yapımına başlanan binanın kısa bir süre içerisinde bitirilerek 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde faaliyete açılması planlanıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Çok Fonksiyonlu, Modern Bir Bina Hizmete Açılıyor

Kartal Belediyesi Fen İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü projede son aşamaya gelindi. Eski Veteriner İşleri Müdürlüğü binasının karşısında bulunan alana yapılan yeni ve çok fonksiyonlu binada sokak hayvanlarının sağlığına kavuşması için her ayrıntı düşünüldü.

Bodrum kat, zemin kat, yönetim katı ve teras katı dâhil dört kattan oluşacak yeni binada hayvan sağlığı için uygun bir ortam yaratılıyor. Yeni hizmet binasında iki adet veteriner kliniği, iki ameliyathane, röntgen odası, laboratuvar, hekim odaları, ilaç deposu, morg, malzeme deposu ve ameliyat sonrası kedi bakım ünitesi bulunacak.

Yaklaşık 380 metrekare taban oturumuna sahip olan bina, toplam 1200 metrekare kullanılabilir alandan oluşacak. Ayrıca bina, engelli vatandaşların kullanımına da uygun olacak.

Eski hizmet binasında yapılan kısırlaştırma ve rehabilitasyon hizmetleri, yeni binada daha sağlıklı ortamda ve iki kat yüksek kapasiteyle yapılacak.

Mevcut şartlarda yıllık ortalama 1300 hayvana kısırlaştırma ve rehabilitasyon hizmeti verilirken, yeni imkanlarla bu sayının iki katına çıkartılması öngörülüyor.

Hizmet standardının artmasıyla birlikte vatandaşların sokak hayvanları ile ilgili taleplerinin büyük ölçüde karşılanması hedefleniyor.

Başkan Yüksel, “Tüm Canlıların Yaşam Hakkını Önemsiyoruz”

Yeni hizmet binasında sona yaklaşılmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası için artık gün sayıyoruz.

Vatandaşlarımızın Komşu İletişim Merkezi’ne özellikle sokak hayvanlarıyla ilgili gelen talepleri doğrultusunda vakit kaybetmeden işe koyulduk. Biz belediye olarak tüm canlıların yaşam hakkını önemsiyoruz.

Nerede yardıma muhtaç bir can varsa, biz orada olmaya devam edeceğiz. Yeni hizmet binamızın açılışını yaparak Kartal’da önemli bir eksikliği daha gidermiş olacağız.” diyerek görüşlerini dile getirdi.

Ayrıca hayvan bakımevi için girişimlerde bulunan Kartal Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden de konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Müdürlük açıklamasında “Yeni hizmet binasının tamamlayıcı unsuru olarak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu emri olan ‘Hayvan Bakımevi’ yapımı ile de özellikle yaşlı, kronik hasta, yavru, bakıma muhtaç, bunların haricinde yasaklı hayvanların yaşamları boyunca bakılması ihtiyacı karşılanabilecek. Hayvan Bakımevi projesi de hazırlanmış olup, Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde arazi talebi ve tahsisi için çalışmalarımız sürmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 


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