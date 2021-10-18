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Kartal belediyesi’nden çocuklara ‘robotik kodlama eğitimi’

Kartal Belediyesi, çocuklara geleceğin dili olarak adlandırılan ve sorun çözme, takım duygusu kazanma, geliştirme, yaratıcı sanatlar ve analitik düşünme gibi pek çok alanda beceri kazandıracak olan, ‘Robotik Kodlama Eğitim’ programına başladı. Kartal’da önceliği çocukların gelişimine ve geleceğine yatırım yapmak üzerine hizmetler sunan Kartal Belediyesi, Robotik Kodlama programı ile yeni nesilin yazılımcılarının yetişmesine de olanak sağlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ekim 2021 Pazartesi 09:49
Kartal belediyesi’nden çocuklara ‘robotik kodlama eğitimi’
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Kartallı çocuklar yazılım dünyasına ‘Robotik Kodlama’ ile giriş yapıyor

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde, Uluslararası Lions 188-Y Yönetim Çevresi Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen eğitim, 8-12 yaş arasındaki çocuklara iki aylık dönemler boyunca gerçekleştiriliyor. Robotik Kodlama Eğitimi sayesinde çocuklar; algoritma oluşturmadan, 3D çizim tasarlamaya kadar, lego setleri ile programlamadan, bilgisayar kullanımına kadar birçok alanda kendini geliştirerek yazılım dünyasına giriş yapıyor. Geçtiğimiz aylarda, Robotik Kodlama Eğitim Salonu’nun açılışının ardından, geleceğin yazılımcıları olan çocuklar öğretmenleri ile birlikte eğitim programına başladı.

‘Gelişmiş ülkeler Robotik Kodlama ile geleceğin dilini oluşturuyor’

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkarak, Kartallı çocukları bilim ve teknoloji ile buluşturduklarını belirterek; “Robotik kodlamanın, geleceğin dili olarak adlandırıldığını biliyoruz. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin eğitim programlarına baktığımızda, robotik kodlamanın önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Kartal Belediyesi olarak, geleceğin dili olarak adlandırılan bu programdan çocuklarımızı mahrum bırakamazdık. Eğitim programımızı bu sayede başlattık. Minik yazılımcılarımız bugün öğretmenleri ile buluştu. Hepsine başarılar diliyor ve tüm öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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