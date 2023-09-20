Kartal Belediyesi Zabıta Ekiplerinden 27 Okulda Trafik Uygulaması

D 100 karayolunun üst kısmında kalan 12, alt kısmında kalan 15 okulda devam eden uygulamada ekipler sabah 08.00’den itibaren okul önlerinde görev almaya başlayıp öğrencilerin okulla girişlerini sağlıyor.

Öğleden sonra ise saat 14.00’ten sonra okulların önüne gelen ekipler bu kez de öğrencilerin çıkışlarında trafik kontrolünü gerçekleştiriyor.

Okulların dağılım saatlerinde görev yerlerini alan ekipler, araç trafiğini de aksatmayacak şekilde öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçişlerini sağlıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Trafik Uygulaması, İlçenin Farklı Mahallelerinde Hafta İçi Her Gün Devam Ediyor

Ekipler minik öğrencileri de zaman zaman ellerinden tutarak karşıya geçirirken ellerinde çanta poşet gibi yükü olan annelerin geçişine de yardımcı oluyor.

Uygulamanın devam ettiği okullardan biri olan Emine ve Hasan Aytaçman İlkokulu önünde görev alan zabıta ekibi, Kartal’ın en işlek caddelerinden biri olan Toros Caddesi üzerinde araç trafiğini kontrol etti.

Çocukların ve velilerinin güvenle okula ulaşmalarını sağlamak için kontrollü şekilde trafiği düzenleyen ekipler trafiğin akışını kolaylaştırdı.

Kartal Belediyesi’nin trafik uygulaması, ilçenin farklı mahallelerinde bulunan 27 okulda hafta içi her gün devam ediyor.

İstanbul Times Haber Ajansi(İTHA)