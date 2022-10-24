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Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde Yetenek Sınavı Heyecanı Yaşandı

Yetiştirdiği sanatçı adayları ve konservatuvar öğrencileri ile adından sıkça söz ettiren Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, yeni bir yetenek sınavını daha geride bıraktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ekim 2022 Pazartesi 14:16
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde Yetenek Sınavı Heyecanı Yaşandı
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Sanat Akademisi’nin iki yıl boyunca sürecek olan tiyatro bölümüne kayıt yaptırmak isteyen oyuncu adayları, belediyenin alanında uzman jürisi karşısında ter döktü. Jüri Başkanı Kartal Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Dr. Erdal Yıldırım, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölüm Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Kılıç, Kartal Belediyesi’nde görevli Dramaturg Kubilay Yıldız, Kartal Belediyesi Bağlama Eğitmeni Taner Özsoy ve Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Koordinatörü Yasin Kula’dan oluşan seçici kurul üyeleri, adayların oyunculuk performanslarını değerlendirdi. Jüri, adaylardan herhangi bir oyundan tirat canlandırmalarını ve bir şarkı seslendirmelerini istedi. Her adayı özenle izleyerek değerlendiren jüri üyeleri, zaman zaman geleceğin oyuncularına bilgilerini aktardı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu, Adaylara Başarı Diledi

Kartal Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu ve Belediye Meclis Üyesi Yasin Ünder, özel yetenek sınavında oyuncu adaylarını yalnız bırakmadı. Sınavı ilgiyle takip eden Aksu, tüm adaylara tek tek başarı diledi. Yetenek sınavıyla ilgili kısa bir açıklamada bulunan Mustafa Oktay Aksu, “Belediye başkanımız Gökhan Yüksel'in 'kültür ve sanatta yükselen Kartal' sloganıyla çıktığımız yolda bugün genç kardeşlerimizin heyecanına ortak olduk. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi uzun zamandır yetiştirdiği öğrencilerle gururumuz olmaya devam ediyor. Bugün de burada yeni bir maceraya atılacak olan arkadaşlarımızın sanat dünyasına ilk adımlarını ilgiyle takip ettik. Seçilen öğrencilerimizin Sanat Akademimiz ile birlikte yeteneklerini en üst seviyeye çıkaracaklarından şüphem yok. Tüm adaylara gelecekteki sanat yaşantılarında başarılar diliyorum.” dedi.

Oyuncu seçimlerinin ardından toplamda iki yıl sürecek olan süreçte; ilk yıl farkındalık, ikinci yıl ise farkındalığı oyuna çevirme eğitimi verilecek. İki yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere eğitim sonunda sertifikaları takdim edilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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