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Kartal Belediyesi'nden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Hayvan Dostlarına Teşekkür Plaketi

Kartal Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hayvan dostlarıyla bir araya geldi. Kartal’daki sokak hayvanlarının her türlü ihtiyaçlarına el uzatan hayvan dostları ile buluşulan etkinlikte teşekkür plaketi ve hediye takdimi yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ekim 2021 Salı 11:30
Kartal Belediyesi'nden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Hayvan Dostlarına Teşekkür Plaketi
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Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hayvan dostlarını unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak, Kartal’daki sokak hayvanlarının; beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarını karşılayan hayvan dostlarına, Kartal Belediyesi tarafından teşekkür plaketi ve hediye takdim edildi.

Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu’ndan Teşekkür

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleşen etkinliğe, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu katıldı. Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediyesi’nin hayvan dostu bir belediye olduğunu kaydederek; “Bugün, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, kıymetli hayvan dostlarımızı ağırlıyoruz. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ile koordineli olarak, Kartal’da sokak hayvanlarına dair çok önemli çalışmalara imza atıyorlar. Bugün de,  kendilerine duyduğumuz minnetin karşılığı olarak, teşekkür plaketi ve hediyelerini takdim ediyoruz.” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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