Kartal Belediyesi Muhtarların Kurban Bayramını Kutladı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına, Kartal’ın 20 mahalle muhtarlarını tek tek ziyaret eden Muhtarlık İşleri Müdürü Banu Kocadağ, kendilerine Başkan Gökhan Yüksel’in bayram mesajını ve selamlarını iletti.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Özellikle pandemi sürecinde Kartal’a artı değer katacak proje ve çalışmalarda önemli bir yol kat etiklerini dile getiren Kocadağ, bu sürecin sorunsuz geçmesinde muhtarların rolünün oldukça kıymetli olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Gökhan Yüksel’in katılımcı demokrasi anlayışı ile her ay bir araya geldikleri Muhtarlar Toplantısı’nın ilçede yürütülecek çalışmaların planlama sürecine olan katkısı üzerinde duran Banu Kocadağ: “Kartal’ın muhtarları olarak büyük bir özveri ile çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Her ay gerçekleştirdiğimiz toplantılar sayesinde Kartallı komşularımızın öneri, talep, şikâyet ve beklentilerini ilk elden tespit ediyor ve sizlerle birlikte çözüm önerileri geliştiriyoruz. Kartal Belediyesi olarak büyük bir sorumluluk bilinci ile çalışan siz değerli muhtarlarımıza olan desteğimizin devam edeceğini söyleyerek Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel ve şahsım adına Kurban Bayramı’nızı kutluyorum.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)