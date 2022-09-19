Kartal Belediyesi Masal Gibi Bir Festivale Ev Sahipliği Yaptı

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Kartallı çocuklar ile ailelerin yoğun ilgi gösterdiği festival binlerce kişiyi ağırladı. 10-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenen festivalde; geleneksel çocuk oyunlarından boyama etkinliklerine, atölyelerden sihirbaz gösterilerine birçok farklı aktivite de unutulmadı. Tiyatrolar, kukla gösterileri, konserler, söyleşiler, çizgi film gösterimleri gibi çeşitli etkinlikler dokuz gün boyunca çocuklarla birlikte oldu. Kartallı miniklerin doyasıya eğlendiği ve eğlenirken öğrendiği etkinlikler ailelerin de büyük beğenisini kazandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

5 Ülkeden 45 Yazar Çocuklarla Buluştu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in, ‘Kültür ve Sanatta Yükselen Kartal’ sloganından yola çıkılarak hazırlanan festival programında ünlü isimler sahne aldı. Festivale toplamda beş ülkeden kırk beş yazar ve sanatçı konuk oldu. Festivalin onur konuğu olan, Fatoş Oyuncakları’nın kurucusu Fatoş İnhan’a onur ödülü Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar tarafından takdim edildi.

Festivalde ayrıca İlhan Şeşen, Sunay Akın, Levent Üzümcü, Sevinç Erbulak, Necdet Neydim, Ömür Kurt gibi tanınmış sanatçılar ve yazarlar sevenleriyle buluştu. Dolu dolu geçen dokuz gün boyunca çocuklar edebiyat dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkma fırsatı yakaladı.

Festival Unutulmaz Bir Konserle Tamamlandı

Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali’nin son gününde de Kartallıların katılımı yoğun oldu. Günün ilk söyleşisini Utku Haser gerçekleştirdi. Ardından Ömür Kurt ve Bahar Eriş ortak bir söyleşinin ardından kitaplarını sevenleri için imzaladı. Akşam saatlerinde ise Uzman Psk. Hakan Aytaç disleksi hakkında yanlış bilinenleri anlatırken, Nazlı Çevik Azazi ve Faysal Macit müzikli masal anlatısı gerçekleştirdi.

Günün finalinde Eda Alakuş sahne aldı. Sevilen sanatçı Türk Halk Müziği’nin en güzel eserlerini minik dinleyicileriyle birlikte seslendirdi. Hep bir ağızdan söylenen türkülerle birlikte festival sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )