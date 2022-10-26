Kartal Belediyesi ‘KARKAM’ ile İşsizlere Umut Oldu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatıyla 2019 yılında kurularak iş arayan vatandaşlarla işverenleri bir araya getiren KARKAM, vatandaşların yüzünü güldürüyor. Fark yaratan proje ve çalışmalarda imzası bulunan Kartal Belediyesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde kurduğu KARKAM ile şirketlerin çalışan ihtiyacını karşılarken, iş arayan vatandaşlara da umut oluyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

270 Vatandaşın İstihdamı Sağlandı

Bünyesinde işsizler için bir havuz oluşturan Kartal Belediyesi, bu havuza aynı zamanda çalışan arayan şirket ve firmaları da dâhil ederek onları, iş arayan vatandaşlarla bir araya getiriyor. Kartal Belediyesi resmi internet sitesinde oluşturulan üye girişleri ile iş arayan vatandaşlar, işverenlerin oluşturduğu açık pozisyonlara başvuruda bulunabiliyor.

Kartal Belediyesi bu çalışmalar kapsamında; 270 vatandaşın eğitim, sağlık, kimya, inşaat ve makine mühendisi, elektrik elektronik, üretim, hizmet, gıda, tekstil, satış pazarlama, bankacılık sigortacılık ve güvenlik alanlarında istihdam edilmesine önayak oldu.

Kartal ilçesi sınırlarında yaşayan ve iş sıkıntısı çeken vatandaşlara bu çalışma ile umut kapısı olan Kartal Belediyesi, iş arayan vatandaşları internet sitesi üzerinden söz konusu firmalarla buluşturuyor.

Firmaların talepleri doğrultusunda işverenler ile işsizleri buluşturan Kartal Belediyesi’nin bünyesinde oluşturulan özgeçmiş havuzuna, iş-öğrenim bilgilerini giren Kartallılar, firmaların talepleri doğrultusunda işyerlerine yönlendirilip meslek sahibi oluyor. Örnek projeden ise hem vatandaşlar hem de işverenler oldukça memnun.

“İşsizlik Sorunu İle Mücadele Etmeyi Kendimize Görev Bildik”

Konuya ilişkin açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Göreve geldiğimiz ilk yıl, öncelik verdiğimizi konulardan bir tanesi işsizlik sorunu oldu. İşveren ile iş arayan komşularımızı, ihtiyaçları, mesleki ve kişisel yetenekleri doğrultusunda profesyonel platformda buluşturan sosyal sorumluluk projesi KARKAM’ı, 2019 yılında zaman kaybetmeden devreye soktuk. İstihdam konusu her ne kadar merkezi hükümetin sorumluluk alanında olsa da, sosyal belediyecilik anlayışımız gereği ilçemizdeki işsizlik sorunu ile mücadele etmeyi kendimize görev bildik ve bu vesile ile bir nebze de olsa komşularımızın yüzünü güldürdük. Projelerimizi geliştirerek insanı merkeze aldığımız çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

