banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.976,36
ALTIN
997,89
DOLAR
18,60
STERLİN
21,62
EURO
18,75
Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Açıldı.
Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip...
Eğitimin Yaşı Yok Diyerek Kucaklarında Çocukları İle Derse Girdiler
Eğitimin Yaşı Yok Diyerek Kucaklarında...
Günümüzü Unutmamdılar
Son Dakika
Günümüzü Unutmamdılar
İBB Başkanı İmamoğlu Gümüşhane'de İsyan Etti Mekan Yapıyoruz İlgili Kurum Teslim Almaya Gelemiyor Bu Nedir Yahu !...
Son Dakika
İBB Başkanı İmamoğlu Gümüşhane'de İsyan...

Kartal Belediyesi ‘KARKAM’ ile İşsizlere Umut Oldu

Toplumun her katmanını derinden etkileyen ve Türkiye’nin en önemli gündemlerinden biri olan işsizlik sorunu için düğmeye basarak 2019 yılında Kartal Kariyer Merkezi (KARKAM)’ni kuran Kartal Belediyesi, Kartal’da iş arayan tüm vatandaşların yetkinlik ve yeterliliklerinin profesyonel bir platformda analizini sağlayarak, istihdam sorununa çözüm üretiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2022 Çarşamba 17:29
Kartal Belediyesi ‘KARKAM’ ile İşsizlere Umut Oldu
banner171

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatıyla 2019 yılında kurularak iş arayan vatandaşlarla işverenleri bir araya getiren KARKAM, vatandaşların yüzünü güldürüyor. Fark yaratan proje ve çalışmalarda imzası bulunan Kartal Belediyesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde kurduğu KARKAM ile şirketlerin çalışan ihtiyacını karşılarken, iş arayan vatandaşlara da umut oluyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

270 Vatandaşın İstihdamı Sağlandı

Bünyesinde işsizler için bir havuz oluşturan Kartal Belediyesi, bu havuza aynı zamanda çalışan arayan şirket ve firmaları da dâhil ederek onları, iş arayan vatandaşlarla bir araya getiriyor. Kartal Belediyesi resmi internet sitesinde oluşturulan üye girişleri ile iş arayan vatandaşlar, işverenlerin oluşturduğu açık pozisyonlara başvuruda bulunabiliyor.

Kartal Belediyesi bu çalışmalar kapsamında; 270 vatandaşın eğitim, sağlık, kimya, inşaat ve makine mühendisi, elektrik elektronik, üretim, hizmet, gıda, tekstil, satış pazarlama, bankacılık sigortacılık ve güvenlik alanlarında istihdam edilmesine önayak oldu.

Kartal ilçesi sınırlarında yaşayan ve iş sıkıntısı çeken vatandaşlara bu çalışma ile umut kapısı olan Kartal Belediyesi, iş arayan vatandaşları internet sitesi üzerinden söz konusu firmalarla buluşturuyor.

Firmaların talepleri doğrultusunda işverenler ile işsizleri buluşturan Kartal Belediyesi’nin bünyesinde oluşturulan özgeçmiş havuzuna, iş-öğrenim bilgilerini giren Kartallılar, firmaların talepleri doğrultusunda işyerlerine yönlendirilip meslek sahibi oluyor. Örnek projeden ise hem vatandaşlar hem de işverenler oldukça memnun.

“İşsizlik Sorunu İle Mücadele Etmeyi Kendimize Görev Bildik”

Konuya ilişkin açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Göreve geldiğimiz ilk yıl, öncelik verdiğimizi konulardan bir tanesi işsizlik sorunu oldu. İşveren ile iş arayan komşularımızı, ihtiyaçları, mesleki ve kişisel yetenekleri doğrultusunda profesyonel platformda buluşturan sosyal sorumluluk projesi KARKAM’ı, 2019 yılında zaman kaybetmeden devreye soktuk. İstihdam konusu her ne kadar merkezi hükümetin sorumluluk alanında olsa da, sosyal belediyecilik anlayışımız gereği ilçemizdeki işsizlik sorunu ile mücadele etmeyi kendimize görev bildik ve bu vesile ile bir nebze de olsa komşularımızın yüzünü güldürdük. Projelerimizi geliştirerek insanı merkeze aldığımız çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçükçekmece’de 29 Ekim Satranç Turnuvası Heyecanı
Küçükçekmece’de 29 Ekim Satranç Turnuvası Heyecanı
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, ‘Berber Dükkânı Sohbetleri’nde Ele Alındı.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, ‘Berber Dükkânı Sohbetleri’nde Ele Alındı.
İmamoğlu ve Binali Yıldırım Maden İşçilerini Hasta Yataklarında Ziyaret Etti.
İmamoğlu ve Binali Yıldırım Maden İşçilerini Hasta Yataklarında Ziyaret Etti.
Tarihi Karakol binasıydı, İstiklal Kütüphanesi oldu
Tarihi Karakol binasıydı, İstiklal Kütüphanesi oldu
“Nâzım’ın Bursa Yılları” İstanbullularla buluştu
“Nâzım’ın Bursa Yılları” İstanbullularla buluştu

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169