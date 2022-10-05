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Kars Hacıveli Köyü Başkanı Önder Aras ve Yönetiminden Önemli Bir Karar Alındı

Kars Merkez’e bağlı Hacıveli Veli Köyündeki Taziyelerde cenaze evinin günlerce gelen misafirlere yemek ikramından dolayı yaşanan sıkıntıları çözmek için harekete geçen köy dernek başkanı iş adamı Önder Aras ve dernek yönetimi köy halkı ve diğer STK Temsilcileri ile yaptıkları istişareler sonucu zaten acılı olan taziye evlerine yük olan yemek ikram olayını ortak bir karar ile kaldırdılar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ekim 2022 Çarşamba 08:26
Kars Hacıveli Köyü Başkanı Önder Aras ve Yönetiminden Önemli Bir Karar Alındı
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İŞTE DERNEĞİN DİĞER STK VE İLGİLİLERE GÖNDERDİĞİ ÖRNEK SMS MESAJI…

Tüm köylülerimizin dikkatine!

Dernek yönetimi olarak cenazelerimizde verilen taziye yemeğinin kaldırılmasını istiyoruz.

Ülkemizin tüm illerdeki köylülerimizin değerli görüşlerini 0532-503 18 11 numarasın mesaj yoluyla bildirmesini rica ederiz.

Bu mesajdan 15 gün sonra görüşleriniz doğrultusunda karar verilecektir.

Saygılarımızla  /  Haciveli Köyü Dernek Yönetimi

MESAJ HERKES TARAFINDAN OLUMLU KARŞINLANDI VE ARTIK TAZİYE EVİNİ ZORA SOKAK UYGULAMA YOK

Merkezi İstanbul Başakşehir ilçesinde bulunan Kars Hacıveli Köyü Dernek Başkanı Önder Aras gazetemize şunları söyledi “Eskiden bugüne göre yaşam ve hayat şartları daha kolay olduğundan dolayı büyüklerimiz uzaktan yakından taziyelerini işletmek üzere gelen kişilere yemek ikramı yapabiliyorlardı.

Oysa ki günümüz şartlarında yüzlerce hatta bazen binlerce kişiye yemek yapıp ikram etmek ciddi bir bedel tutuyor.

Zaten taziye evinin acısı var iken birde bu eve gelen misafirlere yapılacak ikramların külfeti ile karşı karıya bırakmak bize dernek olarak çok doğru gelmedi.

Bizde bu konuda taziye evine nefes aldıracak bir karar almak istedik. Bunun içinde uzun ve geniş bir istişareler yaptıktan sonra genel kanının bu uygulamanın kaldırılmasının doğru olacağına karar verdik.

İlk uygulamayı da bir yönetim kurulu üyemizin yakını hakkın rahmetine kavuştuğu taziye merasiminde uyguladık. Gayet güzel tepkiler aldık.

Yemek dışında taziye bitikten sonra yakınını kaybeden aile tarafından büyük baş bir havyanın kurban edilip etinin köy halkına dağıtılması uygulamasını da kaldırdık.

Emin olun bu tür uygulamalar ‘dan dolayı ciddi borcun altına giren aileler biliyorduk.

Biz bu uygulamaya kaldırmak önce taziye evleri komşum yaptı ben yapmazsam ayıp olur mantığından hareketle ciddi bir borcun altına giriyorlardı çok şükür zaten acılı olan ailelerimizi kötü olmayan ama artık ekonomik olarak uygulanması zor olan iki adetimizi terk ederek köylülerimizi rahata kavuşturmaktan dolayı memnun ve mutluyuz” dedi

Kaynak :İstanbul Times Haber Haber Ajansı (İTHA)

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