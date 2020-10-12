banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bahçelievlerspor’dan Cihan Kilerci’ye ziyaret
Son Dakika
Ayşe Nur ve Ahmet’in Nikahını Başkan Arısoy Kıydı
Son Dakika
Ayşe Nur ve Ahmet’in Nikahını...
Celal Şentürk’e Aday Ol Çağrısı
Son Dakika
Celal Şentürk’e Aday Ol Çağrısı
“Konuşan Duvarlar” Projesine Onarım Gerektiren Alanlardan Başlandı

Karali Çay'dan Darülacezeye Büyük Destek

Rize’nin ünlü çay markası Karali Çay, yaptığı yardımlarla kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Marka yaşlılar için başlattığı çay kampanyası kapsamında Darülaceze’ye yüklü miktarda çağ bağışında bulundu. Konuyla ilgili proje detaylarını paylaşan Karali Çay Grup Sözcüsü Ahmet Karali, yanınızdayız mesajı verdi

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
12 Ekim 2020 Pazartesi 13:46
Karali Çay'dan Darülacezeye Büyük Destek
banner171

Karali Çay başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle yardımlarına devam ediyor. Çeşitli kurumlara çay yardımında bulunan marka, Darülaceze’ye yüklü miktarda çay bağışında bulundu. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci’nin desteklerinden dolayı teşekkür plaketi sunduğu bağış kampanyası kapsamında Karali Çay Grup Sözcüsü Ahmet Karali, şu ifadelerde bulundu: ‘’Karali Çay olarak topluma duyarlı ve saygılı bir kurum olma amacıyla çalışıyoruz. Toplumun sorunlarına duyarsız kalmamayı seçiyor, elimizden geldiğince çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bugün de bu amaç çerçevesinde buradayız. Pandemi nedeniyle uzun süre yalnız kalan büyüklerimizi ziyaret etmek, onlarla zaman geçirmek, hatırlarını sormak amacıyla geldik.’’ dedi.

Başlattıkları sosyal sorumluluk projesinin detaylarını paylaşan Karali, sözlerine şöyle devam etti: ‘’2020 yılı herkes için zor bir yıl oldu. Bizde Karali Çay olarak bu zor geçen günlere kısa bir ara vermek amacıyla çeşitli kurumlara çay ikramında bulunmaya başladık. Daha sonrasında bağışlarımızı bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürerek kapsamımızı genişlettik. Karali Çay’larını paylaştığımız bu projeyle herkese ‘yanınızdayız’ mesajı veriyoruz.’’ dedi.

Yardımlar sonrası Karali Çay’a teşekkürlerini sunan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ise: ‘’Karali Çay uzun yıllardır tanıdığımız ve sevdiğimiz bir marka. Ahmet Bey’e ince düşüncesinden dolayı teşekkür ederiz. Desteklerinden dolayı Karali Çay’a teşekkür plaketi vermekten mutluluk duyarız.’’ dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneşli Haber Ajans Hizmetleri Açıldı
Güneşli Haber Ajans Hizmetleri Açıldı
“Konuşan Duvarlar” Projesine Onarım Gerektiren Alanlardan Başlandı
“Konuşan Duvarlar” Projesine Onarım Gerektiren Alanlardan Başlandı
İstanbul'da 100 Bin Anne Artık Ücretsiz Seyahat Ediyor
İstanbul'da 100 Bin Anne Artık Ücretsiz Seyahat Ediyor
İMAMOĞLU: “Önceki Yönetime ve Arkadaşlarıma Teşekkür Ediyorum”
İMAMOĞLU: “Önceki Yönetime ve Arkadaşlarıma Teşekkür Ediyorum”
Türkiye'nin Nüfusu 13 Yılda 12 Buçuk Milyon Arttı
Türkiye'nin Nüfusu 13 Yılda 12 Buçuk Milyon Arttı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169