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Karaköy Tüneli 147 Yaşında

Londra'dan sonra dünyanın ikinci en eski metrosu olan tarihi Karaköy Tüneli 147’inci yaşını kutladı. Osmanlı’dan Cumhuriyete 1.5 asır boyunca nice büyük olaya tanıklık eden, sayısız kuşağa hizmet veren Karaköy Tüneli ve Füniküler İstasyonu sorunsuz şekilde yolcu taşımaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ocak 2022 Çarşamba 14:47
Karaköy Tüneli 147 Yaşında
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Tarihi Karaköy Tünelinde dün özel bir tören düzenlendi. Törene, İETT Genel Müdür Yardımcısı Murat Altıkardeşler ile daire başkanları, birim müdürleri ve çalışanlar katıldı. Tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan İETT Genel Müdür Yardımcısı Murat Altıkardeşler, 147 yıldır Karaköy-İstiklal Caddesi arasında mekik dokuyan Tünel’in, İstanbul’u İstanbul yapan tarihi dokulardan birisi olduğunu hatırlattı, “Bugün 147’nci yılını kutladığımız Tünel’in bu yolculuğu, ülkenin kapitülasyonlardan kurtulmasının, milli mücadelenin, İstanbul’un işgalinin ve işgalden kurtulmasının, ilk grevlerin, ilk işçi örgütlerinin kurulmasının da hikayesi aynı zamanda. Bugün biz burada bu yolculuğun çok kısa bir dönemine tanıklık etmiş, bu yolculukta ufacık da olsa payı olmuş kişiler olarak, aslolanın bize bırakılan bu miras olduğunun bilinciyle tüm işlerimizi yürütüyoruz. Bizden sonra da bu yolculuk devam edecek” dedi. 

Törenin arından, tarihi tünel fotoğraflarının yer aldığı “Tarihe Yolculuk” Sergisi ziyaret edildi. Sergi Karaköy Tünelinde yolculuk yapan tüm İstanbulluların ziyaretine açık olacak.

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