Karabat'tan İlginç Çıkış: MEB Verileri Gizliyor

Milli Eğitim Bakanlığı’na; “Covid 19 testi pozitif çıkan MEB personeli sayısı kaçtır? Bunların salgının başladığı günden bu yana aylara göre dağılımı nasıldır?” gibi sorular yönelten Karabat, önergeye açık ve net cevaplar verilseydi alınan kararların yerinde olup olmadığına dair yorum yapabilirdik, oysa yaklaşım toplumu kaygıya sürüklüyor, dedi.

‘EĞİTİMİ YÖNETEMEZLER!’

Soru önergesinin adeta geçiştirildiğini söyleyen CHP’li Karabat: “Elbette eğitimin sürdürülmesi bizim için kritik. Ancak burada salgın yönetimi kadar salgın verilerinin de şeffaf biçimde açıklanması önem arz ediyor. Bakanlığa konu ile ilgili yönelttiğimiz hiçbir soruya cevap verilmedi. Bu anlayışın güvenli biçimde eğitim sürecini yönetebileceğine inanmak güç!” dedi.

İNTERNET VE TABLET SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ!

Tüm dünyada her alanda kısıtlamaya gidilirken eğitimin kesintisiz devam ettiğini hatırlatan Karabat: “Covid-19 tedbirleri kapsamında birçok ülke sıkı önlemler alırken, özellikle Avrupa ülkelerinde eğitim kesintisizce devam ediyor. Bizde ise ilk akla gelen okulları tatil etmek oluyor. Uzaktan eğitim ise tam bir fiyaskoya dönüştü. AKP hükümeti bir yıldır, internet ve tablet sorunu çözemedi.

EĞİTİMCİLERİN NE ZAMAN AŞILANACAĞI BELLİ DEĞİL

Covid 19 salgını başladığından bu yana salgın verilerinin şeffaf biçimde açıklanması gerektiğini savunduklarını hatırlatan Karabat açıklamasını şöyle noktaladı: “Dünyada ilk aşılanan gruplar arasında eğitim çalışanlarının olması, bu alana verilen önemi de gösteriyor. Bizde ise eğitimcilere ne zaman sıra geleceği belli değil.” dedi. Hem eğitim sürecinin planlanması hem de velilerin çocuklarını okullara güvenle göndermeleri açısından verilerin şeffaf biçimde açıklanması gerekiyor. Ancak Milletvekillerine dahi bilgi verilmekten kaçınıldığını görüyoruz. Bakanlığı bir kez daha verileri açık ve şeffaf biçimde açıklamaya davet ediyorum.”

KARABAT’IN BAKANLIĞA YÖNELTTİĞİ SORULAR ŞÖYLE:

1 – Covid 19 salgının ülkemizde görülmeye başlanmasından bu yana testi pozitif çıkan MEB personeli sayısı kaçtır? Bunların salgının başladığı günden bu yana aylara göre dağılımı nasıldır?

2 – Salgının başlamasından bu yana covid 19’a bağlı olarak hayatını kaybeden eğitim personeli sayısı kaçtır? Bunların illere ve aylara göre dağılımı nasıldır?

3 – Önergenin cevaplandığı tarih itibariyle covid 19 tanılı olup karantinada bulunan personel sayısı kaçtır?

4 – 2020 – 2021 Eğitim Öğretim döneminde yüz yüze eğitime katılan öğrenci sayısı kaçtır? Bu öğrencilerimizden kaçı covid 19’a yakalanmıştır?

5 – 2020 – 2021 Eğitim Öğretim döneminde covid 19’a bağlı olarak hayatını kaybeden öğrenci sayısı kaçtır? Hayatını kaybeden öğrencilerimizin illere göre dağılımı nasıldır?

6 – Önergenin cevaplandığı tarih itibariyle covid 19 testi pozitif olup karantinada bulunan öğrenci sayısı kaçtır? Bunların illere göre dağılımı nasıldır?

7 – Yüz yüze eğitim kararları alınırken covid 19 salgın verileri dikkate alınmakta mıdır?

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)