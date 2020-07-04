banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Karabat: Mecliste Big Brother Kuşkusu mu Var Dedi
Son Dakika
Karabat: Mecliste Big Brother Kuşkusu...
Türkiye ‘de 1923 den kalan seçim Sistemi ile Siyaset Olamaz
Son Dakika
Türkiye ‘de 1923 den kalan...
Perinçek: Sosyal Medyaya Cumhuriyet Kanunları Uygulansın
Son Dakika
Perinçek: Sosyal Medyaya Cumhuriyet Kanunları...
İBB İtfaiyesi Hendek İçin Seferber Oldu
İBB İtfaiyesi Hendek İçin Seferber...

Karabat: Mecliste Big Brother Kuşkusu mu Var Dedi

TBMM’de Milletvekillerinin internet erişiminde sıkıntılar yaşadığını bildirmesi üzerine TBMM idaresi tarafından yapılan açıklama Milletvekillerinde “Acaba bizim iletişim bilgilerimiz ve internet trafiğimiz izleniyor mu?”

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Temmuz 2020 Cumartesi 16:32
Karabat: Mecliste Big Brother Kuşkusu mu Var Dedi
banner171

MECLİSTEN YAPILAN NETFLIK AÇIKLAMASI SONRASI CHP’Lİ KARABAT “İZLENİYORMUYUZ?”

Sorusunu gündeme getirdi. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat“ TBMM çatısı altında personelin internet trafiği izlenebiliyor ve hangi sitelere girdikleri biliniyorsa Milletvekillerinin internet trafikleri de izleniyor olabilir” dedi.

NETFLIKS AÇIKLAMASI KAFALARDA SORU İŞARETİ YARATTI

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat mecliste bazı internet sitelerinin kısıtlanması ile ilgili yapılan açıklama sonrası “Bizim girdiğimiz internet siteleri ve iletişimimiz de izleniyor olabilir” dedi.

Özgür Karabat “Bu açıklamayla meclis ağından internete bağlananların internet trafiğinin ve girdikleri tüm sitelerin izlendiği de itiraf edilmiş oluyorlar. Bu tam bir güvenlik skandalı. Vekillerin dahi tüm iletişim bilgileri ve İnternet trafikleri izleniyor olabilir. TBMM ’de BigBrother yaşanmasını kimse istemez ve tasvib etmez. Bu konu ile ilgili milletvekilleri bilgilendirilip kuşkular ve sorular ortadan kaldırılmalıdır” dedi.

MECLİS İDARESİ İNTERNETE ERİŞİM ŞİKAYETLERİ SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

TBMM’de bazı milletvekillerinin internete erişimde sıkıntı yaşaması üzerine idare bir açıklama yapmış ve şunları paylaşmıştı;

”Milletvekillerinin internet erişiminde zorluk yaşadıkları yönündeki şikayetler üzerine yapılan testlerde, herhangi bir içerik üretmeyen ve bireysel abonelik üzerinden işleyen platformların mesai saatleri içinde yoğun olarak kullanıldığı tespit edilmiş ve bu nedenle de Mart 2020’de, idari personel için, aralarında Netflix’in de bulunduğu sitelere erişim kısıtlamasına gidilmiştir.Meclis’in internet kapasitesinin güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar sırasında, bu tür platformların yoğun kullanımının devam ettiği ve internet kapasitesini büyük oranda etkilediğinin anlaşılması üzerine de kısıtlama, 26 Haziran Cuma gününden itibaren tüm kurum geneline uygulanmıştır.

Kurum genelinde 2019 yılından bu yana film, dizi vb sitelere çeşitli erişim kısıtlaması zaten uygulanmakta olup, söz konusu kısıtlamanın, sosyal medya ile ilgili düzenleme tartışmalarıyla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Perinçek: Sosyal Medyaya Cumhuriyet Kanunları Uygulansın
Perinçek: Sosyal Medyaya Cumhuriyet Kanunları Uygulansın
İBB İtfaiyesi Hendek İçin Seferber Oldu
İBB İtfaiyesi Hendek İçin Seferber Oldu
RTÜK’ün Yayın Durdurma Cezaları Kabul Edilemez !
RTÜK’ün Yayın Durdurma Cezaları Kabul Edilemez !
İmamoğlu : “İBB Heyeti Köyünüze Gelecek Ve Sizlerle Çalışacak”
İmamoğlu : “İBB Heyeti Köyünüze Gelecek Ve Sizlerle Çalışacak”
İBB Sosyal Yardım Talebi Yine İlk Sırada
İBB Sosyal Yardım Talebi Yine İlk Sırada

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169