Karabat: Mecliste Big Brother Kuşkusu mu Var Dedi

MECLİSTEN YAPILAN NETFLIK AÇIKLAMASI SONRASI CHP’Lİ KARABAT “İZLENİYORMUYUZ?”

Sorusunu gündeme getirdi. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat“ TBMM çatısı altında personelin internet trafiği izlenebiliyor ve hangi sitelere girdikleri biliniyorsa Milletvekillerinin internet trafikleri de izleniyor olabilir” dedi.

NETFLIKS AÇIKLAMASI KAFALARDA SORU İŞARETİ YARATTI

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat mecliste bazı internet sitelerinin kısıtlanması ile ilgili yapılan açıklama sonrası “Bizim girdiğimiz internet siteleri ve iletişimimiz de izleniyor olabilir” dedi.

Özgür Karabat “Bu açıklamayla meclis ağından internete bağlananların internet trafiğinin ve girdikleri tüm sitelerin izlendiği de itiraf edilmiş oluyorlar. Bu tam bir güvenlik skandalı. Vekillerin dahi tüm iletişim bilgileri ve İnternet trafikleri izleniyor olabilir. TBMM ’de BigBrother yaşanmasını kimse istemez ve tasvib etmez. Bu konu ile ilgili milletvekilleri bilgilendirilip kuşkular ve sorular ortadan kaldırılmalıdır” dedi.

MECLİS İDARESİ İNTERNETE ERİŞİM ŞİKAYETLERİ SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

TBMM’de bazı milletvekillerinin internete erişimde sıkıntı yaşaması üzerine idare bir açıklama yapmış ve şunları paylaşmıştı;

”Milletvekillerinin internet erişiminde zorluk yaşadıkları yönündeki şikayetler üzerine yapılan testlerde, herhangi bir içerik üretmeyen ve bireysel abonelik üzerinden işleyen platformların mesai saatleri içinde yoğun olarak kullanıldığı tespit edilmiş ve bu nedenle de Mart 2020’de, idari personel için, aralarında Netflix’in de bulunduğu sitelere erişim kısıtlamasına gidilmiştir.Meclis’in internet kapasitesinin güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar sırasında, bu tür platformların yoğun kullanımının devam ettiği ve internet kapasitesini büyük oranda etkilediğinin anlaşılması üzerine de kısıtlama, 26 Haziran Cuma gününden itibaren tüm kurum geneline uygulanmıştır.

Kurum genelinde 2019 yılından bu yana film, dizi vb sitelere çeşitli erişim kısıtlaması zaten uygulanmakta olup, söz konusu kısıtlamanın, sosyal medya ile ilgili düzenleme tartışmalarıyla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)