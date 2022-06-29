Karabat : KYK Borçları İçin Hükümete Çağrı

Yaşanan enflasyonla birlikte katlanan öğrenim kredi borçları zaten işsizlikle boğuşan gençlerin en büyük sorunlarından biri haline geldi. Resmi rakamlara göre mayıs ayında % 21’leri aşan gençler işsizlik kadar önemli bir sorunla daha karşı karşıya: Borçluluk.

Ağır kriz ve hayat pahalılığı nedeniyle eğitimlerini sürdürmekte zorlanan gençler, zorunlu olarak öğrenim kredilerine başvuruyor. Gençlerin üniversiteden mezun olur olmaz ağır bir faturayla karşılaştığını ifade eden CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, yıllarca işsiz kalan gençlerin ÜFE’ye bağlı kredi borçlarının ödenemez noktalara geldiğini belirtti.

KRİZİN BEDELİNİ GENÇLER ÖDÜYOR

Öğrenci kredi borçları enflasyonla birlikte katlandığına dikkat çeken Karabat, konuyu TBMM gündemine taşıyarak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı bir soru önergesi sundu.

Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) aldıkları kredilerin borçlarını ödeyemeyen gençlerin faizlerinin katlandığını ifade eden Karabat, mezun gençlere dönük haciz işlemlerinde ciddi artışlar yaşandığına dikkat çekti. Karabat, beceriksiz ekonomi politikalarının bedelini gençlere ödetiyorlar, dedi.

“FAİZLER SİLİNSİN!”

Kredi borç faizlerinin ÜFE oranlarına göre belirlenmesinin adil olmadığını belirten Karabat: “ÜFE artışı resmi rakamlara göre Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %132,16 oranında gerçekleşti. İş bulmanın dahi büyük bir şans olduğu ortadayken, gençlere bu ağır faturanın kesilmesi kabul edilemez. Kaldı ki kimsenin geliri bu oranda artmıyor.” dedi.

Yandaşlara yapılan kıyakları hatırlatan CHP’li Karabat; “İş yandaş müteahhit ve iş adamlarına gelince hükümet onların borçlarını sıfırlıyor, yandaşlara büyük lütuflarda bulunuluyor.”