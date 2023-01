Karabat: Halkın Piyango Hayalleri İşte Böyle Çalındı

1) Yılın ilk günü güzel haberler vermek isterdik ama AKP’nin ülkeyi getirdiği noktada maalesef bu mümkün olmuyor. Hayalleri bile yok eden bir iktidar var karşımızda. Ve biz de bununla mücadele etmek zorundayız. Konumuz, Milli Piyango.

2) 2017’de Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları, nakit karşılığı Şans Oyunları Lisansı adı altında MPİ’den Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) 49 yıllığına devredildi.

3) 2019’da 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi modeliyle İtalyan şirket ve Demirören Holding ortaklığı Sisal-Şans Ortak Girişimi, şans oyunlarının işletmecisi oldu. MPİ’nin lisans devrinden önceki son yıl olan 2019’da hasılatı 2,8 milyar TL’ydi.

Şimdi gelelim ilk vurguna...

4) Faaliyet raporlarını ve mali tabloları incelediğimizde lisans devri konusunda bir bedel ödenmediğini görüyoruz. TVF, kamu kaynakları ile büyüyeceğine, piyangoyu yandaşa peşkeş çekerek “kamu kaynağını tüketen” durumuna geçmiştir.

5) Çıkarılan kanunla TVF yönetimindeki şirketlerde yapılan teslim ve hizmetlere KDV istisnası getirildi. Böylece şans oyunlarında ödenen bedelin içinde yer alan KDV yürürlükten kaldırılmış oldu. Hazine için gelir kaybı, TVF’nin payı oldu. Üstelik denetim dışına çıkarıldı.

6) Bu noktadaki KDV kaybı tam 503,2 milyon TL’yi buluyor. Halk kaybediyor, birileri kazanıyor. Bunlar hep kanuni düzenlemelerle, ayak oyunlarıyla yandaşlar için yapılıyor.

Bu işin lisans devri boyutuydu. Bir de toplumsal boyutu var.

7) İçkiye, kıyafete, şarkıya, şiire her türlü yalan dini argümanla karşı çıkan AKP, söz konusu rant olunca haram helal yaklaşımlarını bir kenara bırakıyor. AKP’den önce at yarışı belirli günler olurdu. Şimdi her gün sabah akşam koşuyorlar.

8) Eskiden sadece Sayısal Loto, Kazı Kazan ve Piyango bileti vardı. Şimdi her gün başka bir çekiliş yapılıyor. 2020’de Sisal Şans’a devir ile birlikte şans oyunları vergisi tahsilatı iki kat arttı. Bunun tek sebebi, kriz içindeki vatandaşların umutlarının sömürülmesidir.

9) Ekonomik daralma dönemlerinde vatandaş bir yandan kredi kartı, tüketici kredisi gibi araçlarla borçlarını artırırken diğer yandan da şans oyunlarına umut bağlıyor...

Buradaki vergiler de kanun dışı bir şekilde kullanılıyor.

10) Şans oyunları vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamalarında gider olarak kabul edilemez ama Sisal Şans 2020’de 17.8 milyon TL vergiyi bu yolla gider olarak gösterip kazanç sağlıyor.

11) 2020 yılında MPİ’nin 117,9 milyon TL’lik tanıtım ve pazarlama gideri var. Bu para nerelere harcandı? Yandaş medyaya ne kadar aktarıldı? Demirören’in medyasına verilen reklam tutarı nedir? Sisal Şans için MPİ neler yapmıştır, çıkıp açıklanmalı.

12) MPİ’nin Sisal Şans’ı denetlenmesi adeta engelleniyor. Yaklaşık 2,5 yıldır yönetmelik çıkarılmıyor. Bu yönetmeliğin Sayıştay kanunu gereğince de sunulması gerekiyor ama uygulayan yok. Sayıştay ise her zamanki gibi uzaktan izleyici ve suç duyurusunda bulunmuyor.

13) Yasadışı oyunlar mı çevriliyor ve bu yüzden mi denetim yapılması istenmiyor? MPİ neden burada üzerine düşen denetim görevini yapmıyor? Devletin müfettişleri bile MPİ’nin yasadışı oyunlarla mücadelesinin yetersiz kaldığını tespit ediyor.

14) AKP’nin medya yapılanması Demirören önemli rol oynuyor. Ziraat Bankası’ndan yaklaşık 700 milyon dolar kredi çektiler ve bunu ödemediler. Karşılığında bazı imarsız araziler bankaya devredilip, imar oyunlarıyla rant yaratılarak borcun kapatıldığı iddia edildi.

14)Türkiye’de kumar oynamak da oynatılması da yasak. Ama bakıyorsunuz Milli Piyango’nun sitesinde kumara benzer onlarca oyun oynatılıyor.

15)Eskiden toplum olarak, “Ya çıkarsa” diyerek bir bilet alırdık. AKP, bu hayalleri bile çaldı. Yeni yıl hayallerinin kurulmasını bile mahvettiler.

AKP, Demirören gibi yandaşlarının eliyle halkın haber alma özgürlüğünü gasp ederken, umutlarını da çalıyor.

16)Kara para aklanması konusunda yurt dışında sicili bozuk olan Sisal’e en değerli kurumlardan birini devrettiler. Sisal geçen yıl satıldı. İtalya’dan İrlanda’ya geçti. Ama yeni sahipler de karanlık...

17)Sisal’in yeni sahipleri ne tür bir sermaye sahibi, bilinmiyor. Uyuşturucu ticareti mi yapıyorlar, kara para mı aklıyorlar... Uluslararası alanda kumar ve bahis işleri yapıyorlar ama şeffaflık yok.

Türkiye’nin piyangosu kimlerin elinde görüyorsunuz.

18)Yeni sahipler nedeniyle MPİ’nin Sisal Şans’e verdiği lisansın iptal edilmesi gerekiyor ama yapmıyorlar. Çünkü Demirören ve uluslararası karanlık para ağlarıyla AKP’nin çok derin bağlantıları var.