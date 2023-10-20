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Karabat :Et İthalatında Oyun Çok Büyük …

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, et ithalatı ile fiyatların ucuzlaması gerekirken arttığına dikkat çekerek, burada kurulan rant sistemini tek tek gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’e anlattı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ekim 2023 Cuma 14:34
Karabat :Et İthalatında Oyun Çok Büyük …
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İŞTE NAMI DİĞER ATOM KARINCA’NIN HALK ODAKLI BİR ÇALIŞMASI DAHA

Konuyu bir soru önergesiyle de TBMM gündemine taşıyan Karabat Meclis’e sunduğu önergede Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya dikkat çeken sorular yöneltti. Türkiye’nin et ve süt üretimi yıldan yıla gerilerken, AKP çözümü ithalatta buluyor.

Son yıllarda artan hayvan ithalatında yeni bir rant sistemi kurulduğunu söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, normal şartlarda ithalat yapıldığında fiyatların düşmesi gerektiğini; ancak tam tersine et fiyatlarının sürekli arttığına dikkat çekti.

Karabat, şöyle konuştu: “İthal edilen hayvanlar ve karkas etin bir kısmı piyasaya verilmiyor. Onun yerine AKP’ye yakın et işletmelerine doğrudan gidiyor. Size trafiği de anlatayım.

Bandırma Limanı’na gelen canlı hayvanlar Balıkesir’deki Sarıkız mezbahasına gidiyor. Oradan da yine AKP’ye çok yakın bir köfteci zincirine veriliyor.

Buradaki trafik ayda 1500-2000 hayvanı buluyor. Bir kısım canlı hayvan da Amasya Suluova’ya çiftliğe gidiyor ve yine o ildeki büyük et entegre tesisinde kesilip bu köftecinin restoranlarına aktarılıyor. Bir de Avrupa’dan TIR’larla gelen karkas etler var.

TIR’larla gelen canlı hayvan ve etlerin kaynak ülkeleri Macaristan, Polonya, Fransa ve İtalya. Bir dönem en fazla Macaristan’dan gelirdi, şimdi Polonya’dan geliyor.

Her hafta yaklaşık 100 TIR karkas et Kapıkule’den giriş yapıyor. Bu ülkelerden alınan etlerin şirket sahipleri kimlerdir? Mesela Polonya’dan et alınacak, Polon Beef isimli şirketin gizli Türk ortakları var mıdır?” *KAMU ZARARI VAR* Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) bu ithalatlarda kamuyu zarara uğrattığını söyleyen Karabat, “Eskiden yapılan ihalelerde, hayvanlar Kapıkule’den teslim alınınca geldikleri kilogram üzerinden 1 hafta sonra ödeme yapılırdı.

Şimdi ise daha hayvanlar yoldayken kilogram üzerinden para ödeniyor.

Oysa Avrupa’dan buraya gelene kadar hayvanlar kilo kaybediyor ve bunun bedelini ESK ödüyor. Besici zarar mı etmiş, vatandaş pahalı et mi yemiş öyle bir dertleri yok.

ESK, ithalat lobilerini besleyecek çarkı işletiyor!” dedi. Tarım Bakanlığı’nda bu sistemin kurulduğunu savunan CHP’li Karabat; “Sektör kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre, ESK’nın yönetim kurulu üyesi Mücahid Taylan, tüm ithalat süreçlerinde aktif rol alıyor.

TBMM’ye sunduğumuz önergemizde de Bakana sorular sorduk. Mücahid Taylan aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın danışmanı mıdır? Yumaklı et ithalatının doğrudan içinde midir?

Geçmişte ESK’den besicilik hayvan ihalesi alan Taylan’ın aynı dönemde Macaristan’da bir şirketle ortak işler yaptığı iddia ediliyor.

Sektör temsilcileri öyle sindirilmişler ki ses çıkarmaya dahi çekiniyorlar.

Hem Tarım Bakanı Yumaklı hem de Mücahid Taylan çıkıp açıklama yapmalıdır.” diye konuştu.

GÜNEY AMERİKA VURGUNU

Esas vurgunun 2024 yılında yapılacağını vurgulayan Özgür Karabat, “Türkiye’ye bu yıl 700 bin adet besilik hayvan geldi Güney Amerika’dan. Önümüzdeki yıl 700 bin adet daha gelecek.

Bunu özel sektör yapıyordu, şimdi bunu da ESK üzerinden yapmayı planlıyorlar. Avrupa’da staj yaptılar, vurgunu Güney Amerika’dan yapacaklar” dedi.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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