Kara Hafta İstanbul Festivali 23-29 Kasım'da

Kara Hafta İstanbul Festivali’nin ön habercisi olan ve otuz yaş altı genç yazarlara yönelik öykü yarışmasına başvurular da 16 Kasım tarihine kadar devam edecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kitapseverlerin merakla beklediği Kara Hafta İstanbul Festivali,26 - 29 Kasım 2020 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenecek. Festival oturumlarında Ian Rankin, Michael Kardos, Niklas Nat och Dag gibi polisiye alanında uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra Ahmet Ümit, Ayşe Erbulak, Elçin Poyrazlar, Erol Üyepazarcı, Hakan Günday, Mesut Demirbilek, Onur Saylak, Sevil Atasoy, Su Tunç, Suat Duman ve Taner Ay gibi önemli Türk yazarlar da yer alacak.

10 farklı oturumda 18 konuğun ağırlanacağı organizasyonda Algan Sezgintüredi, Aslı Perker, Can Erol, Ceyhan Usanmaz, Hülya Balcı, Nazlı Berivan Ak, Serhan Bali, Sevin Okyay ve Tanıl Bora ise moderatör olarak yer alacak. Festival kapsamında gerçekleştirilecek çevrim içi oturumlar, Kültür.İstanbul YouTube kanalından ücretsiz olarak izlenebilecek.

GENÇLER İÇİN İSTANBUL TEMALI ÖYKÜ YARIŞMASI

Kara Hafta İstanbul Festivali’nin ön habercisi olan ve otuz yaş altı genç yazarlara yönelik öykü yarışmasına başvurular, 16 Kasım tarihine kadar devam edecek. Genç yazar adayları İstanbul’dan ilham alarak kaleme aldıkları kısa öykülerini, son başvuru tarihine tarihe kadar oykuyarismasi@karahafta.com adresine gönderebilecek. Öyküler; Ahmet Ümit, Adnan Özer, Algan Sezgintüredi, Nazlı Berivan Ak ve Can Erol’dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Yarışma sonunda dereceye giren on öykü, Vapur Kitap tarafından kitaplaştırılacak. Bu öykülerin sahipleri ayrıca 23 – 24 - 25 Kasım tarihlerinde Adnan Özer’le Polisiye Yazma Atölyesi’ne katılabilecek. Yarışmada ilk üçe girenlere ise İstanbul Kitapçısı’ndan 5 bin TL, 3 bin TL ve bin TL hediye çekleri verilecek.

EDEBİYATIN KARA KALEMLERİ

Kara Hafta İstanbul Festivali’nin ilk oturumu, “Şehir ve Polisiye: İstanbul’da Suç ve Suçlu” başlığıyla 26 Kasım Perşembe saat 19.00’da başlayacak. Algan Sezgintüredi’nin moderatörlüğünde gerçekleşecek oturumda Sevil Atasoy, Mesut Demirbilek ve Suat Duman konuşmacı olarak yer alacak. Aynı akşam saat 20.30’da gerçekleşecek “Bir Kahraman Yaratmak” başlıklı oturumun iki yabancı konuğu olacak. George R.R. Martin’in “üstün bir yeni yetenek” sözleriyle selamladığı, Simya Savaşları serisiyle tüm dünyada ilgi gören Amerikalı yazar Ian Tragellis ve karakterleri kadar kıvrak dili, kurnaz kurgusu ve gerilimin dozunu arttırmadakiustalığıyla dikkat çeken Amerikalı yazar Michael Kardos. Oturumun moderatörlüğünü editör, çevirmen Nazlı Berivan Ak üstlenecek.

27 Kasım Cuma günü gerçekleşecek ilk birleşim olan “Yeni Platformlarda Polisiye: Şahsiyet Fenomeni”nde, Haluk Bilginer’e “En İyi Erkek Oyuncu” dalında Emmy ödününü getiren “Şahsiyet” dizisi üzerinden, yeni film ve dizi izleme platformlarındaki polisiye ele alınacak. Can Erol’un moderatörlüğünde gerçekleşecek oturuma Şahsiyet’in senaristi Hakan Günday ve yönetmeni Onur Saylak konuşmacı olarak katılacak. Aynı akşam saat 20.30’da Tanıl Bora moderatörlüğünde gerekleşecek “Savaş ve Polisiye” başlıklı oturumun konuğu ise ünlü Alman yazar Volker Kutscher.

28 Kasım Cumartesi ise ilk program 12.00’de başlayacak. Eleştirmen Ceyhan Usanmaz “Bir Maceraperest: Edgar Allan Poe” başlığıyla gerçekleşecek oturumda “Edgar Allan Poe ve Londra Canavarı” kitabının yazarı Karen Lee Street ile bir araya gelecek. “Edgar Allan Poe’nun İzinde” başlıklı ikinci oturum saat 14.00’te başlayacak. Gazeteci – yazar Aslı Perker’in moderatörlüğünde gerçekleşecek oturumun konukları yazar, eleştirmen, çevirmen, koleksiyoner ve kendi deyimiyle “polisiye çokseveri” Erol Üyepazarcı ve yazar Taner Ay. Cumartesi günü saat 19.00’da gerçekleşecek üçüncü oturumda ise Ahmet Ümit “Kuzgun’a Nazire” adlı oturumda Poe’nun en önemli eserlerinden birine cevap olarak yazdığı metin üzerine konuşacak.

Festivalin son gününün ilk oturumu olan “Polisiyenin Kadın Yazarları”nda saat 14.00’te Hülya Balcı moderatörlüğünde Elçin Poyrazlar, Su Tunç ve Ayşe Erbulak polisiye edebiyatseverlerle buluşacak. 29 Kasım Pazar saat 16.00’da başlayacak “Polisiyenin Merkezine Seyahat: Ada’nın Kara Yüzü” başlıklı oturumda Sevin Okyay, Müfettiş Rebus romanları dünyada yirmiden fazla dile çevrilen ve hatırı sayılır bir okuyucu kitlesi edinen İskoç yazar Ian Rankin’le Britanya polisiyesini masaya yatıracak.

Festivalin son oturumu ise “Edebiyatın Soğuk Yüzü: Kuzey Avrupa Polisiyesi” başlığını taşıyor. Serhan Bali moderatörlüğünde gerçekleşecek oturum saat 18.00’de başlayacak. Ülkemizde giderek artan meraklısıyla Kuzey Avrupa Polisiyesi suç kurgusunun en çok satan İzlandalı yazarı Ragnar Jonasson ve İsveç’in ödüllü aristokrat polisiye yazarı Niklas Natt Och Dag’ın katılımıyla konuşulacak.

Festival programı ve tüm detaylar karahafta.com web sitesi, Kara Hafta sosyal medya kanalları ile İBB iştiraklerinden Kültür AŞ’nin sosyal medya kanallarından takip edilebilecek.

Kaynak: İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)