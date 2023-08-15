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Kapalı çarşının göbeğinde Ultra Lüks Dem ofis projesinde ofis katları Satışa çıktı

​​​​​​​Demsa Holding Ultra Lüks Dem ofis projesinde ilk ofisler satışa çıktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ağustos 2023 Salı 17:56
Kapalı çarşının göbeğinde Ultra Lüks Dem ofis projesinde ofis katları Satışa çıktı
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Üstün modern mimariye sahip Ultra Lüks Dem ofis projesi, iş dünyasına yönelik tüm fonksiyonları eksiksiz şekilde bünyesinde barındıran, yüksek güvenlik konsepti ve üstün teknolojik özellikleri öncelik eden ultra lüks mimarisi ile inşa ediliyor.

Ultra Lüks Dem ofis projesi, Kapılı çarşının kalbinde!

Kapalı çarşıya yürüme mesafesinde, Aksaray tramvay durağı bitişiğinde, metro, denize yürüme mesafesinde, Ayasofya ve Sultanahmet çok yakın konumlanan Ultra Lüks Dem ofis projesi, 25 bin metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip olup, 170 adet bağımsız bölümden oluşuyor. Projede 60 adet ofis alanı ile 25 adet dükkân bulunuyor. Ayrıca Restoran, teras kafe, konferans salonları, büyük toplantı salonları, poligon ve çok amaçlı salonlardan oluşuyor.

Projenin giriş katları Bankaların gereksinimine göre inşa ediliyor.

İş dünyasının gereksinimlerini yüksek teknoloji ve güvenlik fonksiyonlarını ultra lüks mimari ile taçlandıran proje, finans kuruluşları ve bankalara yönelik gerekli olan tüm gereksinimleri eksiksiz şekilde bünyesinde toplayan A +++ plus mimariye sahip örnek proje olma özelliğine sahip.

Ultra Lüks Dem ofis projesinde 7/24 Güvenlikli otopark mevcut

Kapalı çarşının göbeğinde bulunan Üstün modern mimariye sahip Ultra Lüks Dem ofis projesi, bölgede yaşanan park sorununa 7/24 Güvenlikli otopark ile çözüm sunuyor.

Ultra Lüks Dem ofis projesi, olası büyük İstanbul depremine dayanıklı inşa ediliyor.

Olası Büyük İstanbul depremini öncelik alana Dr. Mimar Hüseyin Demir imzasına sahip Ultra Lüks Dem ofis projesi, depreme dayanıklı ultra lüks mimari ile inşa ediliyor.

Butik çarşısı dünya markalarına ev sahipliği yapacak.

Ultra Lüks Dem ofis projesi, butik çarşıları ile dünya markalarına ev sahipliği yapacak.

Özel konumu sahip Ultra Lüks Dem ofis projesinde satışa sunulan 6 tip ofis katları mevcut.

1.tip Ofis = 198.16. Metre kare

2.tip Ofis = 202.80. Metre kare

3.tip Ofis = 154.86. Metre kare

4.tip Ofis = 116.93. Metre kare

5.tip Ofis = 174.71. Metre kare

6.tip Ofis = 162.12. Metre. Kare

Proje hakkında bilgi almak için +90 532 399 49 49 numaradan iletişime geçebilirsiniz.

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