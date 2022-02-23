Kanal Rantı Büyüyor

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat Kanal İstanbul’u “Yandaşları ihya etme projesi” olarak nitelendirerek planlanan OSB projesinin başında AKP’li isimler olduğuna dikkat çekti.

CHP’li Karabat, “Kanal İstanbul Projesiyle milyarlarca dolarlık rant elde etmeyi planlayan AKP, aynı zamanda seçimlerde kaybettiği İstanbul’a paralel bir kent yaratma çabasındadır. OSB gibi projeler de bunun açık göstergesidir. “ dedi.

ARNAVUTKÖY’E 500 BİN METREKARELİK OSB

AKP’nin Kanal İstanbul konusunda “organize biçimde” hareket ettiğini belirten Karabat, Arnavutköy Yassıören’de 500 bin metrekarelik OSB yapılacağını belirtti. Bahse konu arazinin TOKİ ihalesinde 2.7 milyar TL Kuzey Marmara Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin aldığını da ifade eden Karabat: “Bu denli büyük bütçe ile arazi alan kooperatifin bir internet sitesi dahi yok! Yönetiminde de AKP’ye yakın iş insanlarını görüyoruz. Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Reha Yeltekin, 2011’de İstanbul 3. Bölgede AKP milletvekili aday adayı oldu.” dedi.

Stratejik yatırımların ülke ihtiyaçlarına göre değil AKP’li yandaşların menfaatleri çerçevesinde belirlendiğini savunan Karabat; “16 milyon nüfusun sıkıştığı bir şehirde hava, tarım ve temiz su havzaları ihtiyacı varken neden bu OSB ısrarı? İTO neden ülkenin makroekonomik sorunlarını düşünmez ve İstanbul’un ekolojisine zarar veren bu projeleri destekler? Karbon salınımını artıracak, su kaynaklarını tüketecek bu proje istihdam yaratacak; ama esas dertleri yaratacağı büyük ranta konmak!” dedi.

MÜSİAD’IN HİTAM ORTAK GİRİŞİMİ İLE BİR OSB DAHA!

Kuzey Marmara Kooperatifi dışında bir diğer OSB projesinin de Avrasya İş Yeri Yapı Kooperatifi ve MÜSİAD’ın HİTAM Ortak Girişimi ile yürütüldüğünü ortaya koyan Karabat:

“Görüldüğü üzere AKP Hükümeti, Kanal İstanbul çevresindeki sanayileşme rantını MÜSİAD öncülüğünde yürütüyor. Bakın Avrasya Kooperatif sitesinde: “Amacımız, MÜSİAD öncülüğünde, yerli ve milli sermaye ile KOBİ’lere destek vermek.” diyor.

Sermaye gruplarının siyasileşmesinin tehlikesine değinen Karabat, “Bu noktada da 15 Temmuz’dan ders almadıklarını görüyoruz. FETÖ’nün kendisine bağlı iş adamları ile ülkeye ne zararlar verdiğini hatırlayın. MÜSİAD da AKP’nin kutuplaşma siyasetine ve İstanbul’u talan eden politikalarına uygun hareket ediyor.” dedi.