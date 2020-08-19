banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yuvam Bahçeşehir Projesinden Neden Ayrımcılık Yapılıyor ?
Son Dakika
Yuvam Bahçeşehir Projesinden Neden Ayrımcılık...
Erdoğan'ın Cuma Günü Vereceği Müjde Erken Genel Seçim Kararı Olabilir mi ?
Son Dakika
Erdoğan'ın Cuma Günü Vereceği Müjde...
İBB 'nin Ya İstanbul Ya Kanal Afişlerine Ne Oldu ?
Son Dakika
İBB 'nin Ya İstanbul Ya...
Özkurt : AKP Artık Algı İle Ülke Ve Belediyeleri Yönetiyor ...
Son Dakika
Özkurt : AKP Artık Algı...

Kanal İstanbul Afişlerine Hukusuz Müdahale

İBB’nin mülkiyet, hüküm ve tasarrufu altındaki reklam alanlarında bulunan “Ya Kanal Ya İstanbul” yazılı bilgilendirme afişleri, İstanbul Valiliği tarafından emniyet birimleri eliyle söküldü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:06
Kanal İstanbul Afişlerine Hukusuz Müdahale
banner171

İlgili mevzuat gereği sadece yargı kararı ile gerçekleştirilmesi gereken işlem, hukuki bir süreç başlatmaya gerek duyulmadan yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Valiliği’nin uygulamasıyla ilgili, “Yasa gereği bölücü ve yıkıcı olmayan afişler ancak mahkeme kararıyla kaldırılabilir. Maalesef bir avuç insan artık yargı kararına bile gerek duymadan canının istediğini yapıyor. Yazık, çok üzücü” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kendi mülkiyetinde bulunan ve ihale şartnamesi ile konumları belirlenmiş olan açık hava reklam ünitelerine Ağustos ayından itibaren Kanal İstanbul ile ilgili bilgilendirme afişi yerleştirdi. İstanbul Valiliği, Belediye Encümeni’nin 26.11.2011 tarih ve 2202-916 sayılı kararı ile ihale edilmiş, İstanbul 17. Noterliğinden onaylı 06.12.2011 tarih ve 44589 sayılı sözleşmesi ile İBB’ye verilmesine karşın, bu alanlara konumlandırılan afişleri hukuka aykırı bir biçimde kaldırdı. Sadece ayrıştırıcı bir mesaj içermesi ya da yargının kaldırılması yönünde karar vermesi ile bu yetkiye sahip olması gereken İstanbul Valiliği, hiçbir meşru yetkiye dayanmayan uygulamasını dün gece saatlerinde gerçekleştirdi.

SONUNDA KAZANAN HUKUK VE DEMOKRASİ OLACAKTIR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, valiliğin gerçekleştirdiği işlem hakkında şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul’a geri döndürülemez zararlar ve büyük bir yıkım getirecek olan Kanal İstanbul projesi ile ilgili milletimizi bilgilendirme afişlerimiz, maalesef hukuksuzca sökülmüştür. Yasa gereği bölücü ve yıkıcı olmayan afişler ancak mahkeme kararıyla kaldırılabilir. Maalesef bir avuç insan artık yargı kararına bile gerek duymadan canının istediğini yapıyor. Hukuksuzluk ülkenin en büyük sorunu haline gelmiştir. Elbet sonunda kazanan hukuk ve demokrasi olacaktır. Bu uygulamaların sorumluları bunu unutmasın. Ben dün öğlen sayın valimize afişlerin Cuma günü değişeceğini söylememe rağmen 24 saat bile tahammül edilemeden geceyarısı polisimizin başka işi yokmuş gibi pankart söktürülüyor. Yazık, çok üzücü. Şehrin huzuru için bu süreci kendi haline bırakacağız ama unutmayacağız. Rant projesine karşı bilgilendirme faaliyetlerimiz ise devam edecek. Kimse susup oturmamızı beklemesin.”

İBB, 2011’DEN BERİ UYGUN GÖRDÜĞÜ DUYURULARI YERLEŞTİRİYOR

İBB’nin bünyesinde 4 bin 500 adet ışıklı billboard ile 100 adet megalight tipi açık hava reklam ünitesi bulunuyor. İBB’ye ait bu alanların işletmeye verilmesi işi, Belediye Encümeni’nin 26.11.2011 tarih ve 2202-916 sayılı kararı ile ihale edilerek İBB adına İstanbul 17. Noterliğinden onaylı 06.12.2011 tarih ve 44589 sayılı sözleşme ile verildi.

Bu ihale kapsamında İstanbul genelinde mevcutta 4 bin 150 adet billboard bulunuyor. İhale şartnamesi kapsamında 4 bin 150 adet billboard tipi reklam uygulamasının yüzde 20’si, ücretsiz olarak İBB’nin kullanımına tahsis edildi. Ayrıca ilave olarak 500 adet billboardun kullanım hakkı da İBB’de bulunuyor. Sözleşmeden doğan bu hak kapsamında İBB’nin uygun gördüğü, kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerin ilan-reklam ve duyuruları, söz konusu alanlara yerleştiriliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'ın Cuma Günü Vereceği Müjde Erken Genel Seçim Kararı Olabilir mi ?
Erdoğan'ın Cuma Günü Vereceği Müjde Erken Genel Seçim Kararı Olabilir mi ?
İBB 'nin Ya İstanbul Ya Kanal Afişlerine Ne Oldu ?
İBB 'nin Ya İstanbul Ya Kanal Afişlerine Ne Oldu ?
İlgüz’ü pandemiden önemli yapan ne ?
İlgüz’ü pandemiden önemli yapan ne ?
Yedek Parça ve Çıkma Motor
Yedek Parça ve Çıkma Motor
İmamoğlu’ndan Karagümrükspor’a Tebrik Ziyareti
İmamoğlu’ndan Karagümrükspor’a Tebrik Ziyareti

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169