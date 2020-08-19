Kanal İstanbul Afişlerine Hukusuz Müdahale

İlgili mevzuat gereği sadece yargı kararı ile gerçekleştirilmesi gereken işlem, hukuki bir süreç başlatmaya gerek duyulmadan yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Valiliği’nin uygulamasıyla ilgili, “Yasa gereği bölücü ve yıkıcı olmayan afişler ancak mahkeme kararıyla kaldırılabilir. Maalesef bir avuç insan artık yargı kararına bile gerek duymadan canının istediğini yapıyor. Yazık, çok üzücü” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kendi mülkiyetinde bulunan ve ihale şartnamesi ile konumları belirlenmiş olan açık hava reklam ünitelerine Ağustos ayından itibaren Kanal İstanbul ile ilgili bilgilendirme afişi yerleştirdi. İstanbul Valiliği, Belediye Encümeni’nin 26.11.2011 tarih ve 2202-916 sayılı kararı ile ihale edilmiş, İstanbul 17. Noterliğinden onaylı 06.12.2011 tarih ve 44589 sayılı sözleşmesi ile İBB’ye verilmesine karşın, bu alanlara konumlandırılan afişleri hukuka aykırı bir biçimde kaldırdı. Sadece ayrıştırıcı bir mesaj içermesi ya da yargının kaldırılması yönünde karar vermesi ile bu yetkiye sahip olması gereken İstanbul Valiliği, hiçbir meşru yetkiye dayanmayan uygulamasını dün gece saatlerinde gerçekleştirdi.

SONUNDA KAZANAN HUKUK VE DEMOKRASİ OLACAKTIR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, valiliğin gerçekleştirdiği işlem hakkında şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul’a geri döndürülemez zararlar ve büyük bir yıkım getirecek olan Kanal İstanbul projesi ile ilgili milletimizi bilgilendirme afişlerimiz, maalesef hukuksuzca sökülmüştür. Yasa gereği bölücü ve yıkıcı olmayan afişler ancak mahkeme kararıyla kaldırılabilir. Maalesef bir avuç insan artık yargı kararına bile gerek duymadan canının istediğini yapıyor. Hukuksuzluk ülkenin en büyük sorunu haline gelmiştir. Elbet sonunda kazanan hukuk ve demokrasi olacaktır. Bu uygulamaların sorumluları bunu unutmasın. Ben dün öğlen sayın valimize afişlerin Cuma günü değişeceğini söylememe rağmen 24 saat bile tahammül edilemeden geceyarısı polisimizin başka işi yokmuş gibi pankart söktürülüyor. Yazık, çok üzücü. Şehrin huzuru için bu süreci kendi haline bırakacağız ama unutmayacağız. Rant projesine karşı bilgilendirme faaliyetlerimiz ise devam edecek. Kimse susup oturmamızı beklemesin.”

İBB, 2011’DEN BERİ UYGUN GÖRDÜĞÜ DUYURULARI YERLEŞTİRİYOR

İBB’nin bünyesinde 4 bin 500 adet ışıklı billboard ile 100 adet megalight tipi açık hava reklam ünitesi bulunuyor. İBB’ye ait bu alanların işletmeye verilmesi işi, Belediye Encümeni’nin 26.11.2011 tarih ve 2202-916 sayılı kararı ile ihale edilerek İBB adına İstanbul 17. Noterliğinden onaylı 06.12.2011 tarih ve 44589 sayılı sözleşme ile verildi.

Bu ihale kapsamında İstanbul genelinde mevcutta 4 bin 150 adet billboard bulunuyor. İhale şartnamesi kapsamında 4 bin 150 adet billboard tipi reklam uygulamasının yüzde 20’si, ücretsiz olarak İBB’nin kullanımına tahsis edildi. Ayrıca ilave olarak 500 adet billboardun kullanım hakkı da İBB’de bulunuyor. Sözleşmeden doğan bu hak kapsamında İBB’nin uygun gördüğü, kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerin ilan-reklam ve duyuruları, söz konusu alanlara yerleştiriliyor.