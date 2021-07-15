Kaliteli Youtube Hizmetleri

Bu şartlar şu şekilde,

Kanalınızda en az 1000 takipçi olması,

Videolarınızın toplam izlenme süresi en az 4000 saat olması gerekiyor.

Youtube 4000 saat izlenme satın alarak siz de beklemeden hızlı bir şekilde kanalınızın para kazanma özelliğini aktif hale getirebilirsiniz.

Instagram Takipçi Hizmetleri

Instagram’da yüksek takipçiye sahip olarak kazançlarınızı inanılmaz boyutlara çıkarabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken şey ise takipçi sayınızı arttırmaktır. Siz de Instagram takipçi satın alarak hızlı bir şekilde takipçilerinizi on binlere hatta yüz binlere taşıyabilirsiniz. Bu sayede kısa sürede takipçi sayınızı arttırarak hesabınıza reklamlar alıp kazanç elde edebilirsiniz.

Twitter Takipçi Hizmetleri

Diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi Twitter’da da yüksek takipçiye sahip olarak gelir elde edebilirsiniz. Binlerce kişiye ulaşmak ve reklam almak için Twitter takipçi satın alınması şarttır. Kaliteli adresten kaliteli takipçi satın alarak siz de kısa sürede fenomen olabilirsiniz. Bu sayede hem Twitter’da söz sahibi olabilir hem de inanılmaz rakamlar kazanabilirsiniz.

Twitter’da reklam alım satım hizmetleri diğer sosyal medya platformlarına kıyasla biraz daha yüksektir. Bu sebepten dolayı kullanıcıların çoğu Twitter platformuna ağırlık vererek fenomen olma yolunda emin adımlarla ilerliyorlar.