Kaliteli Söz ve Nişan Tepsisi Modelleri

İnsanların genelde pek sonradan düşündüğü ama çok fazla zaman da harcadıkları tepsi modelleri olan söz ve nişan tepsileri, özellikle son yıllarda internetin de popüler olmasıyla beraber oldukça önem kazanmaya başladı. Değerli ve özen gösterilerek hazırlanan bu söz, nişan gibi özel günlere ait tepsiler, aynalı, incili, çiçekli ve daha birçok desenleriyle bulunan dekor fikirleriyle hoş bir tepsi haline sokulabilir. Son dönemlerde aynı nişan hediyeliği gibi bir sektör haline gelen söz ve nişan tepsileriyle ilgili olarak dilediğiniz birçok modele internetten bakarak tercihlerde bulunmak mümkün olabiliyor.

2020 Söz Tepsi Modeli: Aynalı Modeller

En çok göze hitap ettiği kadar ruha ve ilgiye de hitap eden, gözlerin üzerinde olduğu söz tepsilerinde dikkat edilen modeller aynalı modeller oluyor. Söz gününüz içerisinde istediğiniz süslemeleri yaparken tepsinizdeki ışıltılı haller, aynanın gösterişi ve dikkat çekici de sizlere ayrı bir odak noktası yaratacaktır. Hal böyle olunca aynalı tepsi modellerinde de farklılıkları kendiniz, kişiselleştirebilir ve bu sayede yaratabilirsiniz.

Örneğin ayna üzerinde yapabileceğiniz çiçek motifleri, çeşitli incilerle dekorlar ve hatta sade bir tepsi olması adına beyaz lalelerle de süsleme yapabilirsiniz. Doğrudan hem zevkiniz hem de tercihlerinizle birlikte şekil alacak tepsileriniz, yıllar boyunca sizin unutulmaz anılarınıza tanıklık eden, evinizde baş köşede kalacak olan bir tepsi olacaktır.

Nişan Tepsilerinde Oval Tepsiler Tercih Ediliyor

2018'den sonra bir sektör haline gelmiş olan ve gelinlerin yoğun bir rağbet içerisinde arayışta olduğu çeşitli söz ve nişan tepsileri bulunuyor. Bu nişan tepsileri arasında tasarım olarak oval modeller tercih ediliyor. En güzel aynalı ve çiçekli motiflerin yer aldığı oval tepsileri de tercih edebilirsiniz.

Oval tepsilerde ayna motifler, şıklığın sembolü olurken aynı anda makaslara yapacağınız inci süslerle birlikte de şık ve gösteriş dolu bir makas tasarımı da yapabilirsiniz. Bununla beraber deniz kabuğu süslemeleri gibi yaratıcılığınıza kalmış birçok süslemelerin de kendinize göre tasarımı yapabilirsiniz. Ahşap ufak parça ve süslemelerden de destek alarak, en güzel yüzük koyma alanı yapabilir ve şıklığı temsil edebilirsiniz. Böylece tepsilerinizde incilerle bir hasır ip yardımıyla süsleme yapabilir, yüzükleri koyacağınız ahşap parçaları tercih edebilir oval tepsilerde yararlanabileceğiniz deniz kabuğu ya da benzer dantelli süslemeleri kullanarak çok özel bir tepsi ortaya koyabilirsiniz.

Yazıda kullanılan görsel kaynağı : https://www.nadirhediye.com/isme-ozel-nakisli-soz-tepsisi-ve-nisan-tepsisi