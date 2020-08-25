Kalabalık Alanlarda Virüsten Korunma Yolları

Alışverişte Alınabilecek Önlemler

Market alışverişi yaparken, dükkana girdiğinizde hemen kapıda yer alan dezenfektan ile kendinizi dezenfekte etmelisiniz. Market arabasını kullanmadan önce tutacağınız yerlerini kolonyalı mendil ile silmelisiniz. Ardından temas edilen her yerin ardından ellerinizi sterilize etmeyi unutmamalısınız. Bu işlem için kolonyaları, dezenfektanları veya temizleyici mendilleri kullanabilirsiniz. Muhakkak maskeniz takılı olmalı. Alışveriş süresince ellerinizi ağzınıza, yüzünüze değdirmemelisiniz. Mekanın kliması çalışıyorsa kapattırmalı, mümkün olduğunca açık dükkanlardan alışveriş yapmalısınız. Aldığınız ürünleri eve getirdiğinizde yıkamalı ve öyle kullanmalısınız. Ambalajlı ürünleri kolonyalı mendil ile silebilir veya bulaşık deterjanı ile sabunlayarak yıkayabilirsiniz. Sebze ve meyveleri ise karbonat ve beyaz sirkeli suda beklettikten sonra yıkayıp kurutmalı ve öyle depolamalısınız. Alışveriş sırasında kullandığınız poşetleri birkaç gün açık havada, çamaşır gibi mandalla asarak havalandırmalı ve sonra kullanmalısınız. Eve geldiğinizde üstünüzdeki tüm kıyafetleri 60 derecede çamaşır makinesinde yıkamalısınız. Kendinizi hiçbir yere değmeden duşa atmalı, temizlendikten sonra evde değdiğiniz ışık düğmesi gibi alanları çamaşır suyu ile silmelisiniz.

Toplu Taşımada Dikkat Edilecekler

Eğer korona döneminde yolculuk yapmak ve toplu taşıma kullanmak zorundaysanız hijyene ekstra önem vermelisiniz. Metro gibi havalandırma kullanılması gereken araçlardan ziyade penceresi açılabilen minibüsleri veya otobüsleri kullanabilirsiniz. Kullandığınız araçlarda az kişi olabilecek saatleri tercih edebilir veya daha az kapasiteli araçlar kullanarak riski düşürebilirsiniz. Taşıtta muhakkak maske takmalısınız. Toplu taşımada yan koltuğunuzu boş bırakmaya özen göstermeli ve mümkün olduğunca mesafeli oturmalısınız. Eğer çevrenizde hapşıran, öksüren biri varsa yer değiştirmelisiniz. Camlar açıksa, cam kenarına oturarak kendinizi biraz daha güvende hissedebilirsiniz. Araç içinde değdiğiniz her yerin ardından elinize kolonya sıkarak temizleyebilirsiniz. Elinizi yolculuk boyunca yüzünüze değdirmemeli, başınızı koltuğun baş desteğine dayamamalısınız. Cam gibi birçok kişinin temas edebileceği alanlara değmekten mümkün olduğunca kaçınmalısınız. Toplu taşımadan indikten sonra, koltuklara oturduğunuz için üstünüzü en kısa sürede değiştirmeli ve kıyafetleri en az 60 derecede deterjanla yıkamalısınız. Ayakta yolcu alan minibüslere binmemeli, metro gibi geniş alanlı taşıtlarda en sakin vagonlara binmelisiniz.

Sokak ve Pazar Gibi Açık Alanlarda Virüsle Savaşmak

Halk pazarı ve sokak gibi açık alanlar, kapalı bölümlere göre çok daha büyük avantaj sağlıyor. Açık havada virüsün daha az bulaştığı yapılan araştırmalarda açıkça görülüyor. Ancak açık havada da dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Öncelikle sokakta yürürken maskenizin ağzınızı ve burnunuzu kapattığından emin olmalısınız. Tek kullanımlık veya yıkanabilir maske kullanabilirsiniz ancak maskelerin burnunuza tam oturduğundan ve düşmediğinden emin olmalısınız. Yolda ilerlerken önünüzdeki ile aranızda 1.5 metre mesafe bırakmalısınız.

Karşıdan gelen kişi ile mümkün olduğunda geniş aralık bırakarak yürümeli ve temas etmemelisiniz. Yolda maskesiz birini gördüğünüzde karşı kaldırıma geçmelisiniz. Yürürken duvarlara, araçlara, kişilere temas etmemeye özellikle özen göstermelisiniz. Özellikle dükkan çıkışlarında aniden insanlarla çarpışabileceğiniz için dikkatli olmalı ve dükkan kapılarının çok yakınında durmamaya önem vermelisiniz. Maskenizi 2-3 saatte bir değiştirmeli, yanınızda dezenfekte edici temizleyiciler bulundurarak ara ara ellerinizi temizlemelisiniz.

Sakin sokaklarda yürümeyi tercih edebilir, gözlerinizi kapatacak siperlikler veya geniş çerçeveli gözlükler kullanabilirsiniz. Maske ve siperliklerin dış yüzüne asla dokunmamalı, gün sonunda siperliği dikkatle temizlemelisiniz. Önerilen tüm maddelere dikkat ederek, siz de Covid19 ile verilen savaşta, kendinizi koruyabilir, kalabalık alanlarda dahi virüsten korunmayı başarabilirsiniz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)