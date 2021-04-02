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Kağıthane'de Yaya Geçitlerinde Kırmızı Çizgi Dönemi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Kağıthane'de şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Nisan 2021 Cuma 12:16
Kağıthane'de Yaya Geçitlerinde Kırmızı Çizgi Dönemi
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İstanbul'da İçişleri Bakanlığınca, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı.

Kağıthane'deki etkinliğe Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kaymakam Mustafa Koç ve AK Parti  İlçe Başkanı Serkan Cantürk ile birlikte katıldı.Heyet öğrencilerle birlikte Çağlayan, Ayazma Caddesi'nde bulunan yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Etkinlik sonrası Başkan Öztekin caddedeki sürücüler ve öğrencilerle bir süre sohbet etti. Başkan Öztekin; ''Sürücüler kırmızı ışığı görünce diğer araçlara, kırmızı çizgiyi görünce de yayalara geçiş hakkını vermelİ. Böylece yollarda yaya ve sürücü güvenliğini azami seviyede sağlamış olacağız.'' diye konuştu.

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