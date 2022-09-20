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Kağıthane Belediyesi 20 Bin Öğrenciye Eğitim Yardımında Bulundu

Kâğıthane Belediyesi öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında çanta, kırtasiye ve kıyafet yardımında bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2022 Salı 13:22
Kağıthane Belediyesi 20 Bin Öğrenciye Eğitim Yardımında Bulundu
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Talepte bulunan ihtiyaç sahibi 20 bin öğrenciye içinde çeşitli kırtasiye malzemelerinin bulunduğu okul çantaları ve kılık kıyafetler Kâğıthane Belediyesi tarafından hediye edildi. Kâğıthane ilçesindeki ilk, orta ve lise sınıflarında öğrenim gören öğrenciler çanta, kalem seti, defter seti, boyalı kalem seti, açacak ve silgi ve kıyafetlerden oluşan yardımdan yararlandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “ Seçim öncesi vatandaşlarımıza 53 projemizin tamamlanması noktasında söz vermiştik. Bunlardan çoğunu hayata geçirdik. Projelerimizin birçoğu çocuk ve gençlerin hayatını kolaylaştırmak ve onların sosyal yaşamına değer katmak adına hayata geçiyor. Geleceğimiz olan çocuk ve gençlerimiz için yatırımlar yapıyoruz. Öğrencilerimiz eğitimlerinden geri kalmaması için öğrencilerimizin okul ihtiyaçlarını karşılamış olduk. ” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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