Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadelede İş Birliği Yapılacak

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde uygulanan Eylem Planı ve Faaliyet Planının desteklenmesi adına yapılan iş birliği ile yerel düzeyde çalışmalar düzenlenecek. BM Kadın Birimi iş birliğinde düzenlenecek bu çalışmaların İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan uzmanlardan oluşan bir komite aracılığıyla yapılması planlanıyor.

İş birliği çerçevesinde kadınlara yönelik şiddete karşı politika geliştirme, uygulama ve koordinasyona katkı sağlaması için belirlenen pilot illerde değerlendirme, paydaşlarla istişare, komisyon toplantıları ve ziyaretleri gibi bir dizi faaliyet gerçekleştirilecek. Bu çalışmalarla, geliştirilen politikaların il düzeyinde etkin uygulanması desteklenecek. Yürütülecek çalışmalar, Eylem Planının amaçlarını ve Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) tavsiyelerini destekler niteliktedir.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi’ni bir araya getiren mektup değişimi seremonisine İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova katıldı.

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, konuşmasında kadına yönelik şiddetin son bulması için atılan adımların önemini belirtip BM Kadın Birimi ile yapılan iş birliğinin önemine değinerek “BM Kadın Birimi ile birlikte kadınlara yönelik şiddetin son bulması adına çalışacağız. Bizler İçişleri Bakanlığı olarak kadınlara yönelik şiddete karşı birçok adım atıyoruz. Bu konuda yerel ve merkezi düzeyde yeni ve caydırıcı önlemler alıyor ve yürürlüğe koyduğumuz uygulamalarla dünyada örnek teşkil edecek işlere imza atıyoruz. Bugün bir arada olmamızı sağlayan bir projeyi de BM Kadın Birimi ile birlikte gerçekleştireceğiz. Kapsamlı, bütünleştirici ve koordine edici bir çalışma olacak olan bu projenin kadınlara yönelik şiddetin sonlandırılmasında katkı sunacağına inanıyorum.” ifadelerinde bulundu.

BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, kadınlara yönelik şiddetin son bulmasının hem Birleşmiş Milletler hem de Türkiye için eşitliğin sağlanmasında birinci öncelik olduğunu vurgulayarak “İçişleri Bakanlığı ile iş birliğimiz 2030 Gündemi'nin hayata geçirilmesi için Türkiye ve BM'nin ortak hedeflerine ulaşmasına destek olacak. Bu kapsamda, kadınlara yönelik şiddetin sona ermesi için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla birlikte çalışacağız. Türkiye’nin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda, Bakanlıkla birlikte, sahadaki teknik kapasitenin güçlenmesi için merkezi ve yerel düzeyde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.